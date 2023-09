"Chiederemo il voto alla Camera". Biden verso l'impeachment: cosa rischia

Si prospetta una settimana calda per il presidente degli Stati Uniti. Lo speaker della Camera dei rappresentanti e repubblicano di ferro Kevin McCarthy si prepara a chiedere il voto per dare il via alla procedura di impeachment a carico di Joe Biden.

L'assalto repubblicano

Lo riporta Fox News, secondo cui la dichiarazione dovrebbe arrivare giovedì 14 settembre, durante una riunione straordinaria della House republican conference, la riunione dei membri del Gop che siedono alla Camera. “ L’indagine è il prossimo passo logico per la maggioranza repubblicana ” sono le parole con cui si prevede che McCarthy si rivolgerà ai compagni di partito, ed è anche il primo gradino del processo di impeachment, in cui si raccolgono prove a sostengo dell’accusa mossa contro un ufficiale governativo.

Già tre commissioni repubblicane hanno condotto indagini separate su Hunter Biden, il figlio del presidente, sospettato di aver sfruttato la posizione di suo padre per assicurarsi contratti vantaggiosi all’estero. L’obiettivo del Gop è scoprire se il leader americano abbia tratto vantaggio dagli accordi conclusi dal figlio o se abbia abusato del suo potere per influenzarli.

Già il mese scorso, McCarthy aveva ventilato la possibilità di un’indagine, sottolineando che avrebbe richiesto alla Camera un voto per procedere: “ Si tratta di una questione molto seria. Su questo argomento, il popolo americano merita di essere ascoltato dai suoi rappresentanti. Per questo, se procederemo, non lo faremo tramite la dichiarazione di una sola persona ”. Una palese rottura, questa, con la democratica Nancy Pelosi, suo predecessore come speaker della Camera che aveva unilateralmente dichiarato l’inizio della prima indagine contro il presidente Donald Trump nel 2019.

Chi è contrario all'impeachment di Biden

McCarthy ha bisogno di 218 voti per procedere, ma non può contare sull’assoluto supporto della sua maggioranza. Alcuni repubblicani, come Ken Buck (Colorado) e Don Bacon (Nebraska), hanno espresso un certo scetticismo riguardo all’impeachment. Altri invece, pur favorevoli a procedere contro Biden, si sono lamentati delle tempistiche. Nelle prossime settimane, infatti, il Congresso dovrà decidere come finanziare il governo nel prossimo anno fiscale e diversi compagni di partito accusano McCarthy di voler evitare il confronto su questo argomento. In molti hanno visto l’accordo sul debito del maggio 2023 come un tradimento e spingono per tagli considerevoli alla spesa pubblica. “ Non ho ancora visto prove che rientrino nello standard costituzionale per una procedura di impeachment ”, commenta Mitt Romney (senatore dello Utah). “ Si devono spiegare al popolo americano le motivazioni per cui si è deciso di seguire questa strada e presentare accuse chiare. Questo non è ancora successo ”.

Alla Camera, il Gop ha solo dieci seggi in più rispetto ai democratici. In sede di voto, dunque, potrebbe permettersi di perderne solo cinque. Se l’aula dovesse respingere la richiesta, sarebbe un duro colpo per i repubblicani in vista delle elezioni del 2024, e lo stesso McCarthy si troverebbe sotto scacco. Alcuni tra i più ferventi sostenitori dell’impeachment hanno minacciato di privarlo del suo incarico se la votazione dovesse concludersi con un nulla di fatto.