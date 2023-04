Impronte digitali, capi d'accusa e arresto: è il giorno di Trump in tribunale

Il giorno storico per la politica Usa è arrivato. Donald Trump ha lasciato la sua Mar-a-Lago per comparire davanti al giudice Juan Manuel Merchan nel tribunale di Manhattan. Intorno alle 14:15, ora locale, l'ex presidente scortato dal Secret Service, è arrivato nel palazzo della procura di Manhattan per consegnarsi alle autorità. L'inizio formale di uno dei processi che segneranno non solo il destino del tycoon, ma anche la politica americana. Secondo fonti sentite da Abcnews, Trump sarebbe di "buon umore" e "relativamente eccitato". Le stesse fondi hanno spiegato che il tycoon si rivolgerà direttamente al giudice, senza affidarsi ai suoi legali, per dichiararsi innocente. Ma quale sarà l'iter?

La messa in stato di fermo

Come per tutti gli americani, anche The Donald è costretto a passare da una procedura standard della giurisprudenza americana prevista per i crimini non violenti: la messa in stato di fermo. Si parte con un passaggio nell'ufficio di Alvin Bragg, il procuratore distrettuale che lo ha incriminato. Lì vengono comunicate le accuse che lo hanno portato all'arresto e poi l'approdo in aula per formalizzare davanti al giudice tutti i capi d'imputazione.

Poi una piccola variazione sul tema. Normalmente ogni imputato viene poi sottoposto alla rilevazione delle impronte digitali e le foto segnaletiche. Secondo quanto riporta la stampa Usa al tycoon sarebbero state risparmiate le foto. Il New York Times ha scritto che il rischio di leak alla stampa è troppo alto e pericoloso, ma soprattutto che Trump è troppo noto. Discorso diverso per le impronte digitali. La legge dello Stato impone alle autorità di raccoglierle. In più dopo la procedura gli verrà assegnato il New York State Identification Number per tracciare tutta la sua storia giudiziaria.

"Spostate il processo"

Poco prima della visita in tribunale, sono arrivate le ultime provocazioni di Trump. In particolare l'ex presidente ha chiesto di spostare il processo a suo carico da Manhattan a Staten Island, un'area più vicina al partito repubblicano: " È una sede molto ingiusta, con alcune aree che hanno votato l'1% repubblicano ", ha spiegato il miliardario, " Questo processo dovrebbe essere spostato nella vicina Staten Island - sarebbe un luogo giustissimo e sicuro per il processo ". Poi l'affondo al giudice Merchan, accusato di essere "fortemente di parte", con una famiglia formata da " gente che notoriamente odia Trump e una figlia che lavora per Kamala e ora la campagna elettorale Biden-Kamala ".

I deputati del Gop in difesa del tycoon

Area elettrica anche fuori dell'aula del tribunale, con decine si supporter trumpiani raccolti per protestare contro l'incriminazione. Arrivano da tutto il New England, molti avvolti nella bandiera americana. Per l'occasione, ma soprattutto per evitare momenti di tensione la polizia dedicato un'area apposita, Collect Pond Park di fronte all'ingresso della procura. Nella massa presente anche il gruppo di 'Black for Trump' che rivendicano la loro libertà di espressione.