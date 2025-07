Maxi-incendio a Marsiglia, le fiamme arrivano in città: chiuso l'ospedale e stop a treni e aerei

Grave incendio in corso nel sud della Francia: le fiamme si sono sviluppate a Pennes-Mirabeau ma hanno rapidamente raggiunto Marsiglia nel primo pomeriggio. Il deputato locale Hervé Menchon ha riferito che " il Porto Vecchio e Notre-Dame de la Garde sono avvolti dal fumo dell'incendio ". Le conseguenze si stanno facendo sentire nella grande città del sud della Francia e rischiano di essere enormi e gravissime. Al momento si registra un black-out nell'ospedale Nord di Marsiglia, situato nella periferia esterna della città. Sta servendo i cittadini con il gruppo elettrogeno ma non ha autonomia illimitata, l'incendio ha corrotto le linee elettriche e non si sa quanto potranno essere ripristinate.

Sono già 350 gli ettari di bosco distrutti a ridosso di Marsiglia e le fiamme sono ormai arrivate a cingere la città. Audrey Jolibois, segretaria generale dell'Associazione Ospedali Pubblici di Marsiglia, ha riferito che " di solito questi generatori durano tre giorni ", ma un incendio così grave non si sa quando possa essere domato. Inoltre, la stessa Jolibois ha sottolineato un altro problema che si sta registrando è quello dell'impossibilità di effettuare il cambio del personale, perché quello che doveva entrare in turno questa sera potrebbe non raggiungere la struttura. " I colleghi hanno ricevuto una comunicazione dalla direzione che chiede loro di attendere sul posto per vedere come organizzare il cambio di personale ", ha detto ancora Jolibois.

I trasporti si stanno via via paralizzando e per il momento i " servizi ferroviari da e per Marsiglia in direzione nord e ovest sono sospesi a causa di un incendio vicino ai binari in direzione L'Estaque ". Il servizio ferroviario ha, inoltre, riferito di aver evacuato il personale e chiesto ai passeggeri " di posticipare i loro viaggi e di non recarsi in stazione ". Molti ritardi vengono annunciati per treni che non vengono cancellati. Problemi simili si stanno registrando in aeroporto, dove il traffico aereo è stato fermato: voli sospesi e scalo chiuso in attesa di nuove indicazioni per il rischio che le fiamme possano raggiungere il terminal. Circa 168 vigili del fuoco, due elicotteri e 68 autopompe sono stati dispiegati per domare le fiamme.

Finora non sono state segnalate vittime. La prefettura ha anche consigliato ai residenti nella zona nord della città di rimanere in casa con porte e finestre chiuse per evitare che il fumo tossico entri nelle abitazioni.