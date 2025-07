L'incendio al motore, poi il rientro: paura sul volo Delta

Tutto è andato per il meglio ma si sono vissuti interminabili minuti di tensione a bordo del volo Delta Air Lines DL446, un Boeing 767-400 decollato da Los Angeles e diretto all'aeroporto Internazionale di Atlanta che dopo poco tempo essersi alzato in volo ha fatto rientro allo scalo californiano per l'incendio a uno dei motori.

L'emergenza a bordo

Non appena i piloti si sono accorti delle fiamme hanno richiesto l'immediato rientro ma soprattutto sono riusciti a domare le fiamme spegnendo il motore sinistro e attivando le bombole antincendio. Panico tra i passeggeri ma la loro incolumità è stata preservata. Successivamente, l'aereo si è posizionato per l'avvicinamento alla pista 25 sinistra atterrando in sicurezza. Una volta a terra il Boeing 767 si è fermato sulla pista per l'ispezione da parte del personale di emergenza e soprattutto dei vigili del fuoco che erano già pronti con le loro squadre per evitare peggiori conseguenze ma con la conferma che l'incendio era già stato spento.

A Delta Air Lines flight bound for Atlanta made an emergency landing Friday at LAX after a reported engine fire, officials said.



The Boeing 767 engine caught fire shortly after takeoff around 2 p.m. Video from the ground captured the flames coming out from one of the engines.… pic.twitter.com/fm8ilJtzrk — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 19, 2025

Come è avvenuto il rientro

I dati di Flightradar24 hanno mostrato che il DL446 ha inizialmente sorvolato il Pacifico prima di tornare verso l'interno in modo tale che l'equipaggio avesse il tempo per completare le checklist e prepararsi a un atterraggio sicuro. L'aereo ha mantenuto quota e velocità controllate durante la manovra. Come detto, una volta atterrato il personale di terra ha ispezionato visivamente il motore per accertarsi che l'incendio fosse completamente spento prima che l'aereo venisse rimorchiato per ulteriori accertamenti.

Come riportato da AviationA2z, I passeggeri a bordo hanno riferito di aver sentito l'annuncio del capitano secondo cui i vigili del fuoco stavano "verificando che l'incendio al motore fosse spento". Grazie alle riprese in diretta del canale YouTube per appassionati di aviazione "LA Flights" è stato seguita tutta la vicenda dallo scoppio dell'incendio con le fiamme ben visibili in volo fino al rientro di emergenza coordinato dai controllori di volo.

Nel corso della

diretta streaming è stato possibile ascoltare alcune comunicazioni con approfondimenti sulla gestione dell'incidente: il Boeing 767-400 è registrato come N836MH: è un aereo che ha 24,6 anni e alimentato da due motori GE CF6.