Paura al Jfk: l'aereo Ita tampona il volo Delta. Ecco l'audio dell'incidente

Incidente in pista all'aeroporto Jfk di New York lo scorso 2 gennaio, quando attorno alle 23.30 un aereo in livrea azzurra della compagnia Ita ha "tamponato" un velivolo Delta. Nonostante non si siano verificati infortuni ai presenti, i due aerei hanno subito importanti danni. Il velivolo americano ha riportato gravi lesioni alla coda mentre a quello italiano si è lesionata un'ala nell'impatto. I danni ai due aeromobili sono stati rapidamente riparati ma ora è in corso un'indagine interna per far luce su quanto accaduto

Nonostante l'incidente sia avvenuto circa 10 giorni fa, solo in queste ore si è avuta notizia di quanto accaduto sulla pista del principale aeroporto di New York nei giorni frenetici delle vacanze natalizie. A far emergere il "tamponamento" è stato un audio che ha iniziato a circolare nelle scorse ore su YouTube, che riporta la conversazione originale avuta dai piloti del volo Delta con la torre di controllo, e dalla stessa con i piloti italiani, subito dopo la "toccata" in pista.

Stando a quanto si puà ricostruire, i piloti del volo Delta hanno sentito un forte boato derivante dall'urto. Sporgendosi dagli oblò della cabina di pilotaggio hanno immediatamente capito di essere stati investiti dall'airbus azzurro presente in pista, che nelle comunicazioni viene ancora associato alla compagnia Alitalia. A quel punto, comunicano il tutto alla torre di controllo dell'aeroporto, che si mette in contatto con i piloti del volo Ita.

Dalla cabina di pilotaggio dell'aereo italiano, vedendo anche il danno al loro aeromobile, non possono far altro che confermare di aver urtato l'aereo Delta. Ovviamente, come impone il protocollo in casi come questi, i due aeromobili sono stati raggiunti in pista dalle vetture dei vigili del fuoco, che non hanno comunque dovuto effettuare alcun intervento. I due aeromobili hanno subito importanti danni strutturali ma non c'è mai stato un reale pericolo per i loro occupanti e per le altre persone in pista.

Ovviamente, entrambi gli aerei si sono dovuti fermare. Il velivolo Ita sarebbe dovuto decollare da lì a poco in direzione di Roma ma è stato cancellato e i passeggeri sono stati protetti in un hotel fino al giorno successivo, quando la compagnia ha messo a disposizione un altro volo per il rientro in Italia. La redazione de la Repubblica ha contattato la compagnia aerea italiana che ha ridimensionato e minimizzato l'accaduto, parlando di un evento " di lieve entità ".