Incidente in spiaggia, avvocato italiano muore in Brasile a 38 anni

Restano ancora da chiarire le cause della morte di Bastian Profanter, avvocato di Bressanone deceduto all'età di 38 anni durante una vacanza in Brasile nella giornata dello scorso martedì 10 ottobre.

La vittima, la cui famiglia è particolarmente nota non solo nella città vescovile ma in genere nell'Alto Adige per essere proprietaria di una catena di panifici, stava trascorrendo qualche giorno di riposo e di relax in Brasile insieme a un amico, anch'egli altoatesino. La tragedia, stando a quanto riferito dalla stampa locale, si sarebbe verificata durante le ore pomeridiane di martedì 10 ottobre sulla spiaggia di Chapadao de Pipas, nella zona del Rio Grande do Norte, in quello che viene considerato un vero e proprio paradiso per i surfisti.

Profanter, e l'amico, entrambi amanti dello sport e delle onde, avrebbero praticato surf per l'intera mattinata, ma l'incidente si sarebbe verificato in un momento di relax nelle ore pomeridiane. Mentre il suo compagno di viaggio leggeva un libro sulla spiaggia, l'avvocato altoatesino avrebbe deciso di fare un bagno per rinfrescarsi. È in questa circostanza che, pare, il 38enne sarebbe stato travolto da un'onda particolarmente violenta, e avrebbe sbattuto la testa perdendo conoscenza.

Non vedendolo rientrare, l'amico avrebbe iniziato a cercarlo: il corpo di Profanter si trovava in acqua, e stava galleggiando nelle vicinanze della riva. Nonostante la prontezza dei soccorsi, per l'avvocato non c'era oramai più nulla da fare. Tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili, e i medici intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Al momento l'ipotesi ritenuta più plausibile è che la morte sia sopravvenuta a causa di un colpo alla testa particolarmente violento e non per annegamento, tuttavia potranno essere solo gli esami autoptici a dare una risposta certa.

Bastian Profanter, membro di una nota famiglia di panificatori, aveva studiato giurisprudenza e lavorava come avvocato presso lo studio legale Oberarzbacher Steckholzer con sede a Bressanone. Appassionato di sport e di montagna, il 38enne aveva dovuto affrontare un lutto appena la scorsa estate, quando dovette dire addio alla moglie a causa di una grave malattia.