Caso Indi, respinto ultimo appello. La lettera della Meloni: "Trasferitela in Italia"

Il tribunale inglese si è espresso oggi nell'ultimo atto sul caso di Indi Gregory, la bambina di 8 mesi affetta da una rara e grave malattia mitocondriale. La piccola si trova ricoverata in un ospedale inglese ma i giudici, non essendoci cura per la sua patologia, in accordo coi medici hanno deciso di interrompere le cure per questioni etiche.

L'Italia si è però resa disponibile ad accogliere la bambina e proseguire le cure all'ospedale Bambin Gesù di Roma e per farlo le è stata anche accordata la cittadinanza d'urgenza. Una procedura per agevolare le procedure di trasferimento, che però finora sono state vietate dai tribunali inglesi: anche l'ultimo appello è stato rifiutato dai giudici e la scadenza è stata fissata per lunedì. Così riferisce Simone Pillon, avvocato italiano della famiglia. " Nel frattempo lavoriamo ad altri percorsi ", ha riferito il legale su X.

" Il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, ha scritto urgentemente al Lord Cancelliere e segretario di Stato per la Giustizia del Regno Unito, chiedendo che i due Paesi collaborino ufficialmente per facilitare il trasferimento di Indi a Roma ai sensi della Convenzione dell'Aia. Il premier Meloni ha scritto ad Alex Chalk illustrando la richiesta urgente presentata ieri ", ha dichiarato Christian Concern, l'organizzazione britannica che sta supportando i genitori della bambina nella sua battaglia. La richiesta a quanto si apprende è stata avanzata ieri. Il trasferimento di Indi Gregory " in un importante ospedale pediatrico " italiano " è nell'interesse della bambina: non le causerà alcun dolore, come assicurano i nostri medici, e le darà solo un'ulteriore concreta opportunità di vivere una vita dignitosa ".

Nella lunga missiva indirizzata al Lord cancelliere e segretario di Stato per la Giustizia del Regno Unito "al fine di sensibilizzare le autorità giudiziarie " inglesi, Meloni chiede di rendere possibile alla piccola di 8 mesi " di poter accedere al protocollo sanitario di un ospedale pediatrico del nostro Paese ". Meloni ha fretta e cerca di accelerare le pratiche nell'interesse della bambina, per tentare ancora una strada offerta dall'ospedale Bambin Gesù. Con la sua missiva, il premier ha un obiettivo, ottenere il via libera " in tempo utile perché Indi possa accedere a questa possibilità, nello spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue i due Paesi ".