Influencer sposa nove donne: "Ho un calendario per accontentarle...". E ora vuole la decima

Ha già sposato nove donne diverse ma non si accontenta, vuole arrivare ad avere dieci mogli anche se già, tre di loro, hanno chiesto il divorzio: non è la trama di un film ma la vera vita di Arthur O Urso, un modello e influencer brasiiliano ormai famoso nel suo Paese per lo stile di vita e "l'harem" di cui dispone.

Ecco i suoi progetti

In una vita normale sarebbe impossibile avere nove mogli, soddisfare ognuna di loro ma soprattutto far in modo che tutte e nove possano andare d'accordo e accettare una situazione surreale: non è così per tutti loro anche se il 38enne ne ha già perse tre strada facendo. Il suo impegno, comunque, è soddisfare ognuna di loro in maniera ancora più impegnativa dei "si" pronunciati in sede di matrimonio. " Il mio desiderio è sempre stato quello di avere dieci mogli. Ho solo una figlia, ma voglio avere un figlio con ciascuna delle mie mogli. L’amore che provo per ognuna di loro è lo stesso. Penso che sarebbe ingiusto avere figli solo con una o due di loro", sono le dichiarazioni di O Urso come riporta IlMessaggero.

Sul proprio profilo Instagram si mostra fiero in scene di vita quotidiana ma in un post appare con le sue attuali sei compagne: la prima in ordine cronologico ad aver sposato è la27enne Luana Kazaki, nel 2021: da lì in poi un'escalation di mogli comprese tra 21 e 28 anni che fanno parte, nella stessa maniera, della vita di Arthur. Ma come si possono soddisfare contemporaneamente? Alla stampa ha raccontato che inizialmente era solito segnare su un calendario il giorno esatto in cui soddisfarne una piuttosto che un'altra ma questo metodo così "meccanico" non sarebbe potuto durare in eterno. " Era come fare sesso per appuntamento. Mi sono ritrovato a fare sesso con una moglie e pensare a un’altra. Ora lasciamo che non ci sia nulla di organizzato", ha raccontato.

La promessa sui figli