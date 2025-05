Influencer uccisa in diretta su TikTok. Si indaga per femminicidio

Valeria Marquez l'influencer uccisa, in una foto del suo profilo Instagram

Ascolta ora 00:00 00:00

Valeria Marquez, giovane influencer messicana attiva nel settore beauty, è stata assassinata mentre era in diretta su TikTok. La ragazza, che contava circa 200 mila follower su Instagram, è stata raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco all’interno di un salone di bellezza a Zapopan, nello stato di Jalisco.

Le ipotesi dell'omicidio

Le autorità locali, in particolare la Procura dello Stato, stanno conducendo un'indagine con l’ipotesi di femminicidio. Il filmato dell’agguato, già circolato ampiamente sui social, potrebbe rivelarsi cruciale per identificare il responsabile. Poco prima di essere colpita a morte, Valeria avrebbe pronunciato parole inquietanti: " Stanno arrivando ", lasciando intendere che fosse consapevole di un pericolo imminente. Nella registrazione della diretta, si percepisce chiaramente una voce maschile fuori campo che si rivolge a lei dicendo: " Ehi, Vale?" . Lei risponde con un semplice " Sì " e subito dopo disattiva l’audio del video.

Nel giro di pochi secondi, un uomo fa irruzione nel salone e apre il fuoco. Alla fine della trasmissione in diretta, si vede brevemente un volto maschile inquadrato dalla telecamera, probabilmente quello dell’aggressore, che sembra raccogliere il telefono prima che la connessione venga interrotta bruscamente.

L'inchiesta

Le autorità dello Stato di Jalisco hanno avviato un’indagine classificando il caso come femminicidio, un crimine che in Messico comprende gli omicidi legati alla violenza di genere, a rapporti personali con l’aggressore o alla messa in mostra pubblica del corpo della vittima. La vicenda ha suscitato un'ondata di indignazione in tutto il Paese, dove le aggressioni contro le donne rappresentano una drammatica realtà quotidiana.

I dati preoccupanti

Stando ai dati diffusi dalla Cepal (Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi delle Nazioni Unite), nel 2023 il Messico ha registrato un tasso di 1,3 femminicidi ogni 100 mila donne, uno dei più alti dell'America Latina, alla pari con Paraguay, Uruguay e Bolivia.

Per quanto riguarda gli omicidi in generale, lo stato di Jalisco si colloca al sesto posto a livello nazionale: secondo l’istituto di analisi Tresearch, dal mese di ottobre 2024, quando ha avuto inizio la presidenza di Claudia Sheinbaum, si contanocasi.