"Interrogativi inquietanti". La figlia di Hulk Hogan rompe il silenzio sulla morte del padre

Si torna a parlare della morte di Terry Gene Bollea, in arte Hulk Hogan, il celebre wrestler scomparso lo scorso 24 luglio. Una morte che ha lasciato non pochi interrogativi, e che continua a far discutere. A non essere convinta della morte del padre è anche Brooke Hogan, che preme affinché vengano fatti degli approfondimenti.

Secondo la versione diffusa, Hogan sarebbe morto per arresto cardiaco. Un malore avvenuto nella sua casa di Clearwater, in Florida. Ma, stando a quanto dichiarato dalla figlia, qualcosa non torna. Brooke ha fatto recentemente sapere che ci sono tante domande senza risposta relative alla morte del genitore. Interrogativi che lei condivide col fratello Nick. Stando a quanto affermato dalla donna, diversi professionisti - come agenti di polizia e infermieri - si sono presentati da lei a poche ore dalla morte del padre per esortarla a cercare i filmati delle bodycam e le registrazioni del 911. Secondo loro, infatti, tali documenti registrati potrebbero "contenere informazioni capaci di gettare luce a sufficienza per cambiare la narrazione" . Che cosa significa tutto ciò?

In cartella clinica è stato scritto che Hogan soffriva di fibrillazione atriale e di leucemia linfatica cronica, possibili cause dell'infarto. Le cose non starebbero proprio così? Da qui il desiderio della figlia Brooke di fare chiarezza.

La donna ha espresso i propri dubbi in merito al fatto che le registrazioni delle bodycam e del 911 siano state poste sotto chiave e ha sollevato interrogativi sulla certificazione della causa del decesso da parte del medico curante del padre. Purtroppo non ha possibilità di fare molto, in quanto il potere decisionale si trova nelle mani della moglie del defunto, Sky Daily.

Brooke Hogan ha messo in

"Dicono: 'Oh, aveva la leucemia'. Ho visto le sue analisi del sangue ogni volta. Un medico, cito, ha detto che il suo sangue è come quello di un venticinquenne".

dubbio la diagnosi di