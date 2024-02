Orche assassine intrappolate nei ghiacci: il video choc

Seiichiro Tsuchiya, un esperto giapponese di vita marina, ha casualmente ripreso un gruppo formato da circa 12 orche assassine che si trovavano intrappolate nelle formazioni di ghiaccio del mare di Hokkaido, nel Nord del Giappone. L'uomo stava effettuando una ricerca sulla popolazione locale di leoni marini quando si è imbattuto nel branco e non ha perso l'occasione per effettuare le riprese utilizzando i droni che stava impiegando per il suo studio.

Dalle immagini si notano le orche, più o meno una dozzina, ammassate una vicinissima all'altra, che sporgono il muso dall'acqua da un varco aperto nei ghiacci per cercare di respirare. È una vera e propria lotta di sopravvivenza quella alla quale il ricercatore assiste con il suo drone, una scena mai ripresa prima. Grazie alle potenzialità delle riprese aeree è stato possibile anche riconoscere nel branco i membri più giovani, che sembravano evidenziare un pò di sangue alle mascelle, conseguente al potenziale impatto dei tentativi di fuga degli animali. Probabilmente sono stati proprio gli esemplari più giovani ad aprire quel varco dal quale tutte le orche hanno potuto respirare, con i denti oppure con il muso, spaccando la grossa lastra che impediva loro di risalire la superficie.

Killer whales are trapped in ice near Rausu, Japan. Video taken by Wildlife Pro LLC pic.twitter.com/rYZZcaI6gX — News Now 24 (@GlobalNewsNow24) February 6, 2024

Le immagini sono state poi trasmesse in tv dall'emittente giapponese NHK, suscitando un'onda di indignazione e di preoccupazione nel Paese, ma non solo, per la sorte delle orche. È stato espressamente chiesto un intervento diretto del governo, che ha inviato sul posto un team di funzionari per capire in che modo la situazione può essere risolta. Un gruppo ambientalista ha suggerito di utilizzare un rompighiaccio per aiutare a liberare gli animali intrappolati. La Guardia costiera, proprio per lo spessore eccessivo del ghiaccio, non è riuscita a compiere l'intervento.

Tuttavia, pare che nel frattempo le orche siano riuscite a spostarsi e a liberarsi da quella trappola mortale. Non è la prima volta che si verificano problemi nel mare di Hokkaido, che durante il periodo invernale è ricoperto di ghiaccio in sospensione. Nel 2005, diversi mammiferi sono morti dopo essere rimasti intrappolati nel ghiaccio marino al largo di Rausu, un popolare luogo di osservazione delle balene in estate. Il ghiaccio arriva nel mare giapponese acque proviene dalle gelide acque del fiume Amur, nell'Estremo Oriente russo. Mentre si dirigono verso sud attraverso il Mare di Okhotsk, i cristalli si trasformano in lastre che si sfregano l'una contro l'altra per formare spesse lastre di ghiaccio.