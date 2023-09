Parigi sotto assedio delle cimici: scatta l'allarme in tutta la città

A meno di un anno dall'inaugurazione dei Giochi Olimpici, a Parigi scatta l'allarme a causa di una vera e propria invasione di cimici dei letti.

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, infatti, i casi stanno iniziando a moltiplicarsi rapidamente in tutta la città: un vero e proprio incubo per le famiglie residenti nella capitale francese, le quali si trovano a dover affrontare una durissima battaglia contro gli insetti, con disinfestazioni che spesso e volentieri si concludono con esito negativo. Le cimici, di dimensioni estremamente ridotte, si riproducono infatti in maniera molto rapida prendendo d'assalto coperte, lenzuola e materassi e rendendo la vita impossibile alle vittime dell'infestazione.

Nonostante i numerosi episodi registrati in tutta Parigi, fino a poco tempo fa le autorità pensavano di dover fronteggiare solo una serie di casi isolati, ma il problema sembra avere una portata ben più ampia di quanto inizialmente si pensava. I privati cittadini hanno cercato di correre ai ripari per proteggere le proprie abitazioni dalle temibili cimici dei letti acquistando in massa in farmacia i kit per la dura opera di disinfestazione, ma adesso sono le autorità, non solo quelle sanitarie, a dover scendere in campo per arginare la diffusione dei fastidiosissimi insetti. Ad essere presi di mira, infatti, sono ora anche interi vagoni di treni e metropolitane: le immagini e i video delle cimici postati sui social media dai viaggiatori che affollano i treni della Tav, della metro di Parigi o addirittura delle sale d'attesa degli aeroporti, stanno facendo rapidamente il giro del web.

La situazione è così grave che il titolare del dicastero dei Trasporti Clément Beaune, ha deciso di convocare per la prossima settimana, tutti "gli operatori del trasporto, per informarli sulle azioni intraprese ed agire meglio al servizio dei viaggiatori, per rassicurare e per proteggere" . Un altro problema che si profila all'orizzonte è l'avvicinarsi a passi rapidi della cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024: a meno di un anno dall'inizio dell'evento (301 giorni), il comune ha chiesto al governo Macron di intervenire urgentemente per debellare "il flagello". "Le cimici dei letti sono un problema di salute pubblica" , ha dichiarato il vicesindaco Emmanuel Grégoire, "lo stato deve riunire urgentemente tutti i protagonisti coinvolti per lanciare un piano d'azione all'altezza".

È dagli anni '50 che le cimici avevano cessato di essere un problema per i grandi centri abitati, ma di recente casi del genere hanno iniziato a moltiplicarsi un po' ovunque in modo preoccupante: gli insetti, che agiscono prevalentemente di notte, si nutrono di sangue umano, infestando coperte, lenzuola e materassi e venendo trasportate spesso e volentieri anche sui vestiti.