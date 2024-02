“Investiremo sugli aerei”. Il governo svedese se ne infischia di Greta

La stella di Greta Thunberg si è spenta. Dopo aver inscenato un ritiro dalle scene per guadagnare un po’ di visibilità, l’attivista per il clima ha deciso di dire la sua anche sulla crisi in Medio Oriente, attaccando frontalmente Israele e denunciando un po’ a caso il presunto genocidio in corso a Gaza. Le parole sono importanti, ma non per l’ormai ex paladina della sinistra. Insomma, i conflitti internazionali hanno un po’ smorzato l’attenzione verso il cambiamento climatico e per la Thunberg sono tempi piuttosto complicati. Ma l’ultima batosta arriva direttamente dalla “sua” Svezia.

Il governo svedese ha infatti stroncato senza mezzi termini il movimento di Greta, il “flygskam”, ossia “vergogna di volare”, nato per dissuadere le persone dalla scelta di volare in aereo per ridurre così le emissioni di anidride carbonica al fine di contrastare il cambiamento climatico. Il ministro delle infrastrutture Andreas Carlson ha affermato che l’esecutivo investirà più di un miliardo di corone per sostenere il comparto aereo, messo alla prova dalla pandemia da Covid-19, dai prezzi dell’energia e dai rincari legati alla guerra in Ucraina.

“Ci sono pochi motivi per provare vergogna nel volare e con la crescita della transizione verde ce ne saranno ancora meno” , la stilettata di Carlson a Greta e ai suoi fedelissimi, i gretini, riportata dal Telegraph. In altri termini, le iniziative plateali organizzate dall’ecologista non sono servite a nulla, se non a guadagnare follower e visibilità, così da poter scrivere libri e presenziare a conferenze e roundtable. Una sconfitta senza attenuanti per chi pretendeva di convincere il mondo intero a non prendere l’aereo attraversando l’Oceano Atlantico con una barca a vela di proprietà di Pierre Casiraghi, il principe ecologista.