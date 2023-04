Con l'avvio della bella stagione si prospetta per il nostro Paese una nuova ondata di sbarchi, ancora più intensi e numerosi rispetto a quanto è stato nei primi tre mesi dell'anno. Dalle coste della Tunisia aumentano i barconi che si dirigono verso Lampedusa e anche dalla Libia, per quanto siano numericamente meno frequenti, si registrano partenze. In particolare, si nota un cambiamento di imbarcazioni o meglio, in base alla presenza o meno delle navi Ong davanti alle coste libiche, i trafficanti scelgono con quali mezzi far partire i migranti. Nel caso siano presenti elementi della flotta civile vengono per lo più utilizzati i gommoni, sapendo che il tragitto da percorrere non sarà poi tanto lungo. Ma quando queste navi non sono presenti aumentano i pescherecci, che riescono a portare a bordo centinaia di persone.

L'arrivo nel nostro Paese senza documenti è diventata una prassi per queste persone, che costringono gli uffici immigrazione italiani a un lavoro enorme di riconoscimento, che proprio a causa dei grandi numeri si protrae, spesso, per mesi. Quando si tratta di minori, o di sedicenti tali, possono passare anche anni. Nel frattempo i migranti, soprattutto se hanno fatto richiesta di asilo politico, restano nel nostro Paese. Ma se da un lato la sinistra giustifica l'immigrazione illegale con la difficoltà di reperire i documenti che permetterebbero loro di arrivare legalmente nel nostro Paese, il che li costringerebbe a usare le vie illegali, a bordo dei barconi i passaporti vengono strappati e poi gettati in mare. Sono numerosi i video che testimoniano questa prassi: in quello che abbiamo intercettato nelle ultime ore alcune persone si riprendono proprio nel momento in cui il passaporto viene fatto a brandelli e lanciato via.