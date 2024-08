Jack Daniel's come la Harley-Davidson: addio alle politiche woke

Ascolta ora 00:00 00:00

Il timore di boicottaggi e la riscossa del buonsenso: anche Jack Daniel’s abbandona le politiche woke. Dopo il caso della Harley-Davidson, anche la celebre casa produttrice di whisky ha optato per un passo indietro rispetto alla linea ultra-inclusiva pianificata. La società Brown-Forman Corp. che detiene il marchio ha confermato di aver cancellato i programmi DEI – dedicati a diversità, uguaglianza e inclusione – a causa delle crescenti pressioni da parte di giornalisti e politici conservatori statunitensi.

I manager della Brown-Forman Corporation, la più grande azienda di vini e liquori negli Usa, hanno inviato una lettera al personale per rendere noto che gli incentivi e gli obiettivi dei dipendenti saranno legati alle "performance aziendali" e non ai progressi in materia di diversità, uguaglianza e inclusività. Una doccia gelata per i seguaci della religione del risveglio. Ma non è tutto: la società che detiene Jack Daniel’s non parteciperà più al Corporate Equality Index, un indice della Human Rights Campaign Foundation sul trattamento, nelle aziende, di dipendenti e consumatori Lgbt - come sancito anche dalla Harley-Davidson - abbandonando inoltre i piani per lavorare con più fornitori provenienti da minoranze.

“Il mondo si è evoluto, la nostra attività è cambiata e il panorama è cambiato radicalmente, in particolare negli Stati Uniti” , si legge nella comunicazione riportata dal Telegraph. “Con queste nuove dinamiche in gioco, dobbiamo adattare il nostro lavoro per garantire che continui a guidare i risultati aziendali, riconoscendo al contempo in modo appropriato l'ambiente attuale in cui ci troviamo” . L’azienda nelle ultime settimane era finita al centro del dibattito in rete per la svolta “sospetta”, legata a un iper-progressismo esasperato. Fondata più di 150 anni fa, la Brown-Forman in precedenza aveva collegato il 10 per cento della retribuzione ai progressi compiuti sugli obiettivi DEI. Da qui, complici i rischi di sabotaggio, il dietrofront.

Nessuno ha infatti dimenticato quanto capitato alla Anheuser-Busch , società madre della birra Bud Light, che ha perso milioni di dollari per uno spot promozionale con la star transgender Dylan Mulvaney. Anche in questo caso, dunque,