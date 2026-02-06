Jacques Moretti presente all'interrogatorio del capo della sicurezza del Comune: "Penso ogni istante alle vittime"

Jacques Moretti, proprietario del Constellation, è presente oggi a Sion all’interrogatorio di Christophe Balet, responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana, indagato nell’inchiesta sul rogo di Capodanno in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite.

All’ingresso nel campus universitario dove si svolge l’audizione davanti alla vice procuratrice generale del Cantone Vallese, Catherine Seppey, Moretti, accompagnato dal proprio avvocato, ha dichiarato: "Penso ogni istante alle vittime". All’interrogatorio partecipano anche diverse decine di avvocati che rappresentano le famiglie delle vittime della tragedia.

La posizione di Christophe Balet

Per Christophe Balet si tratta della prima audizione in qualità di indagato. Il funzionario comunale ricopre l’incarico di responsabile della sicurezza dal 2014.

Il 3 gennaio Balet ha trasmesso agli inquirenti il dossier relativo all’edificio del Constellation, contenente mappe, planimetrie, lettere e documenti amministrativi che ricostruiscono la storia della struttura dalla sua costruzione, avvenuta nel 1967, fino a oggi.

L’inchiesta sul rogo di Capodanno

L’indagine riguarda l’incendio scoppiato nella notte di

Capodanno, una delle più gravi tragedie recenti avvenute nella località alpina. L’inchiesta mira a chiarire eventuali responsabilità legate alla sicurezza dell’edificio e alla gestione delle autorizzazioni nel corso degli anni.