JetBlue, Airbus sfiora collisione con aereo cisterna Usa: cosa è successo

Poteva essere una tragedia aerea ma per fortuna la temuta collisione non è avvenuta: lo scorso 12 dicembre un volo aereo della compagnia americana JetBlue stava per scontrarsi poco dopo il decollo da piccola località di Curaçao, al largo delle coste del Venezuela, con un aereo cisterna dell'aviazione militare statunitense con il pilota ad aver accusato il collega dell'aereo militare di aver attraversato la sua traiettoria.

La ricostruzione

L'incidente sfiorato ha coinvolto il volo JetBlue 1112 che era diretto all'aeroporto JFK di New York City. " Abbiamo appena avuto un traffico che ci ha superato direttamente davanti a meno di 5 miglia da noi - forse 2 o 3 miglia - ma era un aereo cisterna dell'aeronautica militare degli Stati Uniti ed era alla nostra altitudine" , ha raccontato il pilota. L'aereo dell'aeronautica militare si è successivamente diretto verso lo spazio aereo venezuelano.

"È scandaloso"

" Abbiamo rischiato una collisione in volo ", ha aggiunto uno dei due piloti del JetBlue secondo una registrazione della sua conversazione con i controllori del traffico aereo, spiegando nel dettaglio che l'altro aereo non solo avrebbe attraversato " direttamente la nostra traiettoria di volo", ma che avrebbe avuto il transponder spento. " È scandaloso ". Nel dettaglio, questo strumento che si trova a bordo degli aerei che risponde alle interrogazioni del radar di terra inviando dati come l'altitudine e codici di emergenza. Questo strumento elettronico che manda e riceve segnali radio è di fondamentale importanza e, logicamente, deve essere sempre acceso.

La nota di JetBlue

Derek Dombrowski, portavoce di JetBlue, ha dichiarato alla stampoa di aver segnalato l'incidente alle autorità federali pronti a collaborare a qualsiasi indagine. " I membri del nostro equipaggio sono addestrati sulle procedure corrette da seguire in varie situazioni di volo e siamo grati al nostro equipaggio per aver segnalato tempestivamente la situazione al nostro team dirigenziale" . Secondo le registrazioni del traffico aereo, il controllore ha risposto al pilota dicendo che è stato " scandaloso avere un aereo non identificato nel nostro spazio aereo ". L'esercito statunitense ha intensificato le sue attività di contrasto al traffico di droga nei Caraibi e sta cercando di aumentare la pressione sul governo del Venezuela.

Come detto, non è stato possibile quantificare nel dettaglio la reale distanza tra i due aerei perché l'aereo militare, con il trasponder spento, non ha potuto fornire le necessarie informazioni radar.

prestare attenzione

a

causa del peggioramento della situazione della sicurezza e dell'intensificazione dell'attività militare in Venezuela o nei dintorni

Il mese scorso, la Federal Aviation Administration (Faa) americana ha emesso un avvertimento agli aerei statunitensi, invitandoli a "" quando si trovano nello spazio aereo venezuelano, "".