John Elkann entra nel cda di Meta. L'annuncio di Zuckerberg: "Ha una prospettiva internazionale"

Ascolta ora 00:00 00:00

Meta ha annunciato oggi che Dana White, John Elkann e Charlie Songhurst sono stati eletti nel consiglio di amministrazione della società statunitense che controlla Facebook. Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Meta, ha salutato la scelta sostenendo che: "Dana, John e Charlie aggiungeranno una profonda competenza e prospettiva che ci aiuterà ad affrontare le enormi opportunità future con l'intelligenza artificiale, i dispositivi indossabili e il futuro della connessione umana".

"Sono onorato di poter contribuire al futuro di una delle aziende più significative del XXI secolo", ha affermato il CEO di Exor. "Non vedo l'ora di portare la mia esperienza globale e la mia prospettiva a lungo termine al consiglio di amministrazione mentre Meta continua a plasmare e spingere le prossime frontiere dell'innovazione e della tecnologia", ha ribadito Elkann, unico europeo nel board della prestigiosa società. Per Elkann, Zuckerberg ha avuto parole di elogio profondo: “John è l'amministratore delegato di Exor e presidente di due delle aziende di portafoglio auto di Exor, Stellantis e Ferrari. Ha una profonda esperienza nella gestione di grandi aziende globali e porta una prospettiva internazionale al nostro consiglio".

Gi altri nuovi membri scelti accanto a Elkann sono Dana White, Presidente e CEO dell'Ultimate Fighting Championship (UFC), porta nel consiglio una vasta esperienza nella costruzione di marchi sportivi globali. Si prevede che l'esperienza di White nello sviluppo del marchio contribuirà alla direzione strategica di Meta; Charlie Songhurst, invece, è un investitore tecnologico che attualmente investe in oltre 500 startup a livello globale. Ha una vasta esperienza in SaaS aziendale, AI e deep tech.

In precedenza ha ricoperto il ruolo di General Manager e Head of Global Corporate Strategy presso Microsoft, concentrandosi su partnership e M&A. Come parte di questo ruolo, ha guidato le acquisizioni di Yahoo e Skype.