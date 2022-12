Il conduttore malato terminale di cancro: "Non dirò niente ai miei figli"

Jonnie Irwin, il conduttore della tv inglese malato di cancro che era stato licenziato dopo la diagnosi, si appresta a vivere il suo ultimo Natale in famiglia, con la moglie e i loro tre figli. Il 49enne è preoccupato che i bambini, ancora molto piccoli, debbano crescere senza di lui e possano un giorno dimenticarsi del papà. Lui e la moglie Jess hanno raccontato al Dailymail i loro piani per le Feste. "Ospiteremo di nuovo il Natale. Mia mamma e mio padre. Mio fratello Freddie..." , ha raccontato la donna. Ci saranno anche l'amico Stuart e i loro figli: Rex, il più grande, compie quattro anni proprio oggi, mentre i gemelli Rafa e Cormac hanno due anni. "Stanno arrivando le mie due sorelle ei loro mariti. È bello avere persone a casa nostra ora. È una casa grande e noi siamo una famiglia socievole" , ha continuato.

Cosa hanno detto i medici

Il marito 49enne, conduttore di Escape To The Country della BBC One e presentatore di lunga data di “A Place In The Sun” di Channel 4, è ancora ottimista e vuole vivere ogni attimo di vita che gli rimane con gioia, assaporando tutto: "Mi è stato detto che ho pochi mesi di vita. Stiamo precipitando verso dove non vogliamo stare" , ha spiegato al quotidiano, senza mai usare la parola morte. Nel 2020 gli era stato diagnosticato un cancro in fase terminale, proprio quando i gemelli avevano due mesi e Rex era ancora molto piccolo. Fino a quel momento non c'era stata nessuna avvisaglia che stesse male, ma il tumore, che ha avuto inizio nei polmoni, si è poi diffuso al cervello e al fegato. Jonnie continua però a lottare: "Mi hanno dato questo farmaco miracoloso dopo la prognosi iniziale di sei mesi di vita. Speravano che lo tenesse a bada ancora per un po'. Ma è tornato così violentemente che ha sorpreso persino i dottori" .

La decisione presa in famiglia

Quando i medici hanno detto al 49enne che aveva poco tempo da vivere, la famiglia si è trasferita a Newcastle upon Tyne dall'Hertfordshire, perché così la moglie avrebbe potuto contare sull'aiuto della sua numerosa famiglia che vive nelle vicinanze. Il presentatore ha ammesso che "questo è il nostro ultimo Natale in famiglia insieme, ma non diremo ai bambini... perché spezzare i loro cuori quando sono divertirsi così tanto?" . Cerchano di andare avanti come se fosse tutto normale.