"Ho sei mesi di vita". Il dramma del conduttore tv

" Mi sono stati dati sei mesi di vita e dovevo andare a casa e dire a mia moglie, che si prendeva cura dei nostri bambini, che era praticamente da sola. È stato devastante" . Il conduttore televisivo Jonnie Irwin, 48 anni popolare volto della tv inglese, ha deciso di parlare pubblicamente della sua malattia terminale in una intervista a Hello. Il cancro ai polmoni, che gli è stato diagnosticato nell'agosto del 2020, si è diffuso al cervello e guarire appare ormai impossibile.

Jonnie Irwin ha scelto la rivista più famosa del Regno Unito per confessare quello che ormai era diventato un segreto insopportabile. Il conduttore, celebre per il programma "A Place in the Sun", che racconta le storie di persone alla ricerca della casa perfetta, ha così svelato come è cambiata la sua vita da oltre un anno. Da quando cioè ha scoperto di avere il cancro: " Sto facendo tutto il possibile per rimanere in vita il più a lungo possibile. Lo devo a Jess (sua moglie, ndr) e ai nostri ragazzi (quattro, ndr) ".

Grazie ai farmaci antitumorali e alla chemioterapia l'iniziale prognosi di sei mesi si è allungata notevolmente, consentendogli di continuare a lavorare in tv con una troupe, che si è adattata alle sue esigenze. " Questo ha aiutato così tanto e quando lascerò questo pianeta, lo farò sapendo che Jess e i ragazzi si trovano in una casa completamente ripagata e c'è un po' di soldi in banca per loro di vivere ", ha raccontato Irwin, svelando che - quando ancora non aveva scoperto di essere un malato terminale - aveva sottoscritto un'assicurazione sulla vita, che consentirà alla sua famiglia di sostenersi dignitosamente anche dopo la sua dipartita.