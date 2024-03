"L'annuncio di Kate non ha senso": la teoria del prof della Washington University

Non è passato neppure un giorno dallo scioccante annuncio della principessa Kate, che ha rivelato in un videomessaggio di essere malata di cancro, che già cominciano a diffondersi i primi dubbi. A mettere in discussione le parole della Middleton è stato addirittura un professore universitario, vale a dire il dottor Jonathan Reiner, professore di medicina alla George Washington University di Washington. Per Reiner, che ha ascoltato con attenzione il discorso della principessa di Galles, qualcosa non tornerebbe.

Parlando con Anderson Cooper dell'emittente statunitense CNN, Jonathan Reiner si è dichiarato poco convinto da certe affermazioni della principessa. Le sue perplessità, nello specifico, riguardano le tempistiche. Secondo il professore il fatto che il tumore della Middleton sia stato scoperto dopo l'intervento chirurgico non avrebbe senso da un punto di vista medico. Quando le persone si sottopongono a un intervento chirurgico esteso, ha infatti precisato il professore, solitamente non subiscono ulteriori interventi esplorativi. Si può infatti procedere tramite test patologici e imaging e avere così la conferma.

Nel raccontare al mondo della propria malattia, Kate Middleton ha dichiarato che i test condotti dopo l'operazione hanno portato alla scoperta del tumore. "A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all'epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa. L'intervento ha avuto successo. Tuttavia, i test effettuati dopo l'operazione hanno rilevato che era presente un cancro. Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento ", sono state le parole della principessa.

" Quando le persone si sottopongono a un intervento chirurgico esteso, in genere non si sottopongono ad alcuna chirurgia esplorativa, tutte queste operazioni sono precedute da immagini approfondite come scansioni CAT e risonanza magnetica. Il team chirurgico doveva avere un'ottima comprensione di quale potesse essere il problema, che sarebbe stato confermato dalla patologia ", ha dichiarato il professor Reiner. Qualcuno ha poi fatto notare che tempo addietro Kensington Palace aveva respinto le notizie secondo cui Kate Middleton avesse ricevuto cure per il cancro, ma forse, in quel caso, si era cercato di tutelare la privacy della principessa.

Reiner ha tuttavia voluto spiegare che solitamente durante l'intervento una parte del tessuto prelevato viene inviato al laboratorio di patologia e l'entità dell'operazione effettiva dipende dunque dalla diagnosi. " Un pezzo di tessuto viene rimosso... Questo va direttamente al laboratorio di patologia spesso durante l'intervento e talvolta se si tratta di cancro o meno determinerà l'entità dell'operazione effettiva. Quindi è molto probabile che l’équipe chirurgica sapesse o avesse una buona idea di ciò che sarebbe successo prima dell'intervento, e ciò è stato confermato al momento dei test patologici durante l'operazione. Quindi questo è qualcosa che almeno sarebbe stato sospettato prima e confermato durante l'operazione ", ha affermato alla CNN.

Insomma, ancora dubbi e sospetti.

