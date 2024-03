L'annuncio di Kate Middleton in video: "Ho il cancro alla testa. Sto facendo la chemioterapia"

Articolo in aggiornamento

La monarchia inglesa si sta sgretolando. Dopo settimane di voci e indiscrezioni Kate Middleton ha rotto il silenzio e ha fatto un annuncio scioccante. "Ho il cancro e mi sto curando". La principessa del Galles è apparsa in un video pubblicato sui social per mettere a tacere le tante voci circolate sulle sue condizioni di salute. Kate ha chiesto "tempo, paziena e privacy" per poter affrontare quello che lei ha definito uno choc.

"Dovevamo metabolizzare la notizia e gestirla in famiglia anche per il bene dei bambini", ha spiegato la principessa.