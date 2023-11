L’imperatore Eliogabalo diventa un trans: così l’ossessione Lgbt travolge la storia

Tempi difficili per il buon senso. La nuova religione woke sta producendo parecchie storture in nome di un’ossessione difficile da legittimare, l’ultima trovata vede protagonista un museo inglese, Il North Hertfordshire Museum: la galleria ha infatti annunciato che si riferirà all'imperatore romano Eliogabalo con i pronomi femminili, considerandolo una donna trans. Secondo quanto riportato dal Telegraph, d’ora in poi sarà utilizzato il pronome “she” (lei, ndr). Esattamente come preteso dai soliti talebani della galassia Lgbt.

Motivando la sua decisione, il museo inglese ha spiegato che rispetterà con grande sensibilità le presunte preferenze pronominali di Eliogabalo, imperatore del terzo secolo dopo Cristo. Nel giro di poche ore il sovrano romano è diventato una sovrana romano e guai a utilizzare il pronome “he”, gli integralisti a tinte arcobaleno potrebbero invocare il rogo. Il North Hertfordshire Museum ha optato per la svolta al termine della rilettura di alcuni testi classici che sostenevano che l'imperatore avesse detto "non chiamatemi Signore, perché sono una Signora" . Senza ovviamente valutare la versione di altri storici, secondo i quali tali resoconti potrebbero essere riconducibili a un tentativo di diffamazione nei suoi confronti.

Le informazioni sulla politica museale affermano che i pronomi utilizzati nelle esposizioni sono quelli che “l’individuo in questione potrebbe aver usato se stesso” o qualunque pronome “ appropriato ”. Il museo gestito dal comune di Hitchin possiede una moneta d'argento coniato durante il regno di Eliogabalo, che governò Roma dal 218 d.C. fino al suo assassinio, all'età di 18 anni, nel 222 d.C.. Moneta che è stata spesso utilizzata in esposizioni a tema arcobaleno. Il museo ha precisato di aver consultato l'associazione Lgbt Stonewall per garantire che "le esposizioni, la pubblicità e le conferenze siano il più possibile aggiornate e inclusive" .