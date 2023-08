L’uragano Idalia scuote la Florida. Black out e due vittime

Due uomini sono rimasti uccisi in due incidenti separati nel passaggio dell’uragano Idalia in Florida. Si tratta delle prime vittime della tempesta. Un uomo di 59 anni stava guidando un camioncino intorno alle 6 del mattino (ora locale) quando è stato costretto a sterzare per la forte pioggia ed è finito in un fosso. Un altro uomo di 40 anni sempre alla guida di un camioncino viaggiava ad una velocità sostenuta nonostante il meteo ed ha perso il controllo. Entrambi sono morti sul posto. Intanto oltre 268mila persone sono rimaste senza elettricità, mentre sono 898 i voli cancellati dalle varie compagnie aeree.

Gli aeroporti maggiormente coinvolti sono quelli di Tampa, Atlanta, Jacksonville e Orlando. Resta lo stato di allerta, anche se i forti venti si stanno spostando verso la Georgia meridionale e l’uragano si è indebolito tanto da essere derubricato da categoria 2 a categoria 1, inizialmente era stato classificato come di categoria 3 su 5 ossia un evento meteorologico «estremamente pericoloso» (dopo essere arrivato persino alla categoria 4 durante la notte). All’annuncio del suo arrivo, milioni di persone della Florida e degli stati adiacenti come Georgia e Carolina del Sud avevano lasciato le proprie abitazioni.