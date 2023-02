Pallone-spia cinese su base con missili nucleari: allarme nei cieli Usa

Il Pentagono monitora con attenzione gli spostamenti di un pallone-spia cinese che sta sorvolando, ormai da giorni, il territorio degli Stati Uniti. Durante il suo percorso avrebbe attraversato anche uno spazio aereo critico al di sopra di basi con missili nucleari. È stato scelto di non abbatterlo, al momento, per scongiurare il rischio che i detriti dell'eventuale esplosione possano colpire le persone a terra. L'episodio è destinato ad aumentare ulteriormente le tensioni tra Washington e Pechino. Il tutto alla vigilia dell'imminente viaggio del Segretario di Stato Usa Anthony Blinken oltre la Muraglia.

Il pallone-spia cinese

" Il governo degli Stati Uniti ha rilevato e sta monitorando un pallone di sorveglianza ad alta quota che si trova sopra gli Stati Uniti continentali in questo momento ", ha fatto sapere il portavoce del Pentagono Pat Ryder. " Una volta che il pallone è stato rilevato, il governo degli Stati Uniti ha agito immediatamente per proteggersi dalla raccolta di informazioni sensibili ", ha aggiunto.

Nello specifico, il pallone-spia è stato avvistato su Billings, nel Montana, lo scorso primo febbraio. Partito dalla Cina, ha sorvolato le isole Aleutine attraverso l'Alaska e poi il Canada, per giungere infine nello stato del Montana. Si troverebbe ancora nello spazio aereo degli Stati Uniti, ma gli alti funzionari Usa hanno rifiutato di comunicare la sua attuale posizione esatta. Ryder ha tuttavia spiegato che " questo tipo di attività è stata osservata in precedenza negli ultimi anni ".

Raccolta informazioni

Dal dipartimento della Difesa fanno sapere che gli Stati Uniti sono " molto sicuri " che si tratti di un pallone aerostatico cinese ad alta quota che sta volando nei pressi di siti sensibili per raccogliere informazioni. Pare, addirittura, che abbia sorvolato uno dei tre campi di missili nucleari americani, la Malmstrom Air Force Base di Billings, nel Montana.

Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha convocato una riunione di alti dirigenti militari e della Difesa per esaminare il profilo di minaccia del pallone e le possibili risposte, che sono state presentate mercoledì al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno contattato i funzionari cinesi " con urgenza " e hanno comunicato la gravità della situazione.

La risposta della Cina

Non è ancora chiaro cosa stesse cercando la Cina nel Montana. Lo Stato, come detto, ospita però il 341st Missile Wing presso la Malmstrom Air Force Base, una delle tre basi dell'aeronautica americana che gestiscono e mantengono missili balistici intercontinentali. Appena avvistata la possibile minaccia, il Pentagono ha inviato aerei da combattimento F-22 per seguire il pallone, bloccando inoltre i voli dell'aeroporto di Billings.

La Cina ha diversi satelliti che orbitano a circa 300 miglia sopra la terra. Come i satelliti spia americani, anche i satelliti cinesi possono scattare foto e monitorare i lanci di armi. Il Pentagono ha dunque valutato che il pallone spia " non ha fornito nulla (alla Cina ndr) che altre raccolte (di informazioni ndr) non gli avessero già fornito ", ha affermato Michael P. Mulroy, ex vice assistente segretario alla difesa, ufficiale della CIA e marine.

In attesa di eventuali repliche ufficiali, il quotidiano cinese Global Times ha deriso gli Usa per la vicenda del pallone aerostatico da ricognizione. " Il pallone stesso è un grande obiettivo ", ha twittato il giornale. " Se i palloni aerostatici provenienti da altri Paesi possono davvero entrare senza ostacoli sull'America, o addirittura entrare nei cieli di alcuni Stati, ciò dimostra che il sistema di difesa aerea degli Stati Uniti è solo un'apparenza e non è affidabile ", ha commentato.