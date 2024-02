L'annuncio di Buckingham Palace: "Re Carlo ha un cancro"

In aggiornamento

Re Carlo III ha il cancro: questo l'annuncio di Buckingham Palace. Il sovrano ha già iniziato le relative terapie, anche se per il momento non è stato specificato che tipo di cancro abbia, ma la malattia non sarebbe, in ogni caso, collegata al recente intervento subito alla prostata. Carlo "rimane del tutto positivo riguardo al suo trattamento e non vede l'ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile", recita la nota diffusa pochi minuti fa.