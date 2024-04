"L'apocalisse è qui". L'astrologa stermina la famiglia per paura dell'eclissi

Los Angeles. Danielle Johnson era molto preoccupata per l'eclissi solare. Lei, astrologa influencer e autoproclamata guaritrice divina, era conosciuta come Ayoka e definiva l'evento astronomico come "l'epitome della guerra spirituale" . Da qui l'invito ai suoi numerosi followers di "scegliere da che parte stare" . Nessuno poteva immaginare la tragedia che si sarebbe consumata tre giorni più tardi, poco prima dell'eclissi: prima ha pugnalato a morte il fidanzato Jaelen Allen Chaney nella cucina del loro appartamento a Woodland Hills, poi ha spinto i figli dalla sua Porsche Cayenne in corsa - la piccola di 9 mesi è morta, la bimba di 9 anni è ferita e non in pericolo di vita - e infine si è schiantata contro un albero sulla Pacific Coast Highway, a Redondo Beach, morendo sul colpo.

WAKE UP WAKE UP THE APOCALYPSE IS HERE. EVERYONE WHO HAS EARS LISTEN. YOUR TIME TO CHOOSE WHAT YOU BELIEVE IS NOW. IF YOU BELIEVE A NEW WORLD IS POSSIBLE FOR THE PEOPLE RT NOW.



THERE IS POWER IN CHOICE. THERE IS POWER IN CHOICE!!!! REPOST TO MAKE THE CHOICE FOR THE COLLECTIVE pic.twitter.com/NMyuLkBj5l — Ayoka (@MysticxLipstick) April 5, 2024

Prima di sterminare la sua famiglia, la trentaquattrenne aveva diffuso in rete diversi messaggi inquietanti. Tra post antisemiti, teorie cospirative e avvertimenti allarmistici, senza dimenticare le teorie non dimostrate sull'origine del Covid-19, l'astrologa aveva annunciato su X, ex Twitter: "Svegliatevi l'apocalisse è arrivata. È arrivato il momento in cui devi decidere in cosa credere e in cosa no. Se credi che un nuovo mondo è possibile, ritwitta ora" . Con l'avvicinarsi dell'eclissi, i post sono diventati sempre più allarmanti, una tendenza in realtà piuttosto comune in rete, tanto da spingere la Nasa a pubblicare un articolo per sfatare i falsi miti.

Nonostante i suoi post piuttosto discutibili, l'astrologa vantava più di 100 mila followers e in passato è stata pubblicizzata da vari siti per le sue presunte abilità da chiaroveggente. Secondo tali indirizzi, la trentaquattrenne era in grado di fornire ai seguaci "descrizioni precise di ogni segno zodiacale" e di guidarli "verso il benessere attraverso dettagliati rituali lunari ". Johnson ha iniziato a dedicarsi all'astrologia e al reiki - una tecnica di guarigione energetica - circa dieci anni fa e ha deciso di pubblicare la sua attività sui social network, raccogliendo molto seguito.

Come riportato dal Los Angeles Times, un parente dell'astrologa ha spiegato di ritenere che gli omicidi fossero più legati alla depressione post-partum che a convinzioni astrologiche o timore dell'eclissi. "Così tante donne lottano con problemi postpartum" , ha spiegato.

Gli esperti non escludono