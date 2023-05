Auto contro i cancelli di Downing Street: un arresto a Londra

A Londra un uomo è stato arrestato dopo che è andato a sbattere con la sua auto contro il cancello di Downing Street, la residenza del premier britannico, dove attualmente vive Rishi Sunak con la famiglia. Scotland Yard ha precisato che il conducente della vettura è stato fermato " con l'accusa di danni e guida pericolosa ". I media locali hanno riferito che la zona è stata transennata. Davanti ai cancelli si intravede un'auto argentata con il bagagliaio aperto, la stessa usata dal sospettato. Ai funzionari di Downing Street è stato ordinato di restare all'interno.

Secondo la Met Police, la persona arrestata è un uomo. Risulta bloccata al traffico e transennata dagli agenti la zona circostante di Whitehall, dove si trovano le sedi dei ministeri. Sui social è stato anche diffuso un video girato da un passante con uno smartphone, in cui si vede l'automobile di colore grigio piombata sui cancelli e con il baule aperto. L'arresto è stato compiuto dagli agenti armati che si trovano all'ingresso della residenza del primo ministro britannico.

L'incidente è avvenuto alle 16:20 ora locale. " Verso le 4:20 un'auto si è scontrata con i cancelli di Downing Street a Whitehall. Ufficiali armati hanno arrestato un uomo sulla scena con l'accusa di danneggiamento criminale e guida pericolosa. Non ci sono notizie di feriti ", ha dichiarato la polizia metropolitana in un comunicato.

" Ho sentito un botto, ho guardato in alto e ho visto un sacco di poliziotti con i taser che urlavano contro l'uomo. Numerosi veicoli della polizia sono arrivati ​​rapidamente e sono stati veloci nell'evacuare l'area ", ha raccontato un testimone a Sky News.

Il capo del governo del Regno Unito vive a Downing Street dal 1735, quando fu consegnata a Sir Robert Walpole da Giorgio II. Da allora, il "numero 10" ha resistito al blitz e a un attacco di mortaio dell'Ira nel 1991. In quell'occasione un furgone lanciò i proiettili nel giardino, a pochi metri da dove il primo ministro John Major stava presiedendo una riunione di gabinetto.

Nessuno rimaes ucciso nell'incidente, ma quell'episodio danneggiò il giardino e fece esplodere le finestre delle case vicine. Il primo ministro e il suo staff furono trasferiti presso l'Admiralty Arch mentre la residenza fu riparata.

