L'Hitler che non ti aspetti. Svelati i diari segreti della fidanzata inglese: cosa raccontano

Una foto d'epoca della bellissima Unity Mitfor, l'aristocratica considerata la fidanzata inglese di Hitler

È stato un vero e proprio scoop storico quello realizzato da Daily Mail che dopo 80 anni ha recuperato i diari che documentano 139 incontri tra Hitler e Unity Mitford dal 1935 al 1939, rivelando dettagli intimi del loro legame rimasti fino ad ora nascosti agli storici. Unity Mitford, aristocratica britannica, era nota per essere la "fidanzata inglese" di Adolf Hitler.

Un ritrovamento incredibile

I diari rilegati in pelle erano rimasti inediti per otto decenni e sono stati recuperati dopo lunghe ricerche dal Daily Mail che, oltre a pubblicarli sul cartaceo, ha annunciato anche una serie di podcast per raccontarli nel dettaglio. Gli eventi hanno inizio nel 1935 con il primo incontro fra la nobildonna britannica, all’epoca appena 20enne, e Hitler.

Lei, giovanissima, si era follemente innamorata di lui tanto di decidere di lasciare Londra per trasferirsi in Germania passando dall'essere considerata " una stalker ossessionata del peggior essere umano al mondo, a una sua intima confidente ". I diari raccontano quattro anni della loro relazione fatta di 139 incontro fino al 1939.

Un Hitler inedito

Di lui, la Mitford racconta come fosse impacciato tanto da comportarsi come " un 17enne di fronte alla sua statuaria bellezza ". Ad unirli tanti pensieri comune, lei lo chiamava fuhrer e condivideva con lui lo stesso odio per gli ebrei. Era anche riuscita ad entrare nella stretta cerchia dei personaggi più vicini a lui e si racconta che aveva spesso condiviso il letto con altri uomini di spicco della Germania dell'epoca.

Le ultime pagine scritte risalgono al 3 settembre 1939, due giorni dopo l'iniziò

della Seconda Guerra Mondiale con l’invasione tedesca della Polonia. Rimase talmente sconvolta da questo avvenimento da spararsi un. Sopravvisse e morì poi alla giovane età di 33 anni nel 1948.