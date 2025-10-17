Incontro fra Trump e Bocelli nello Studio Ovale. E il tenore canta: "Con te partirò"

Emozionante incontro fra Donald Trump e Andrea Bocelli. Nel corso della giornata di oggi, il presidente degli Stati Uniti d'America ha ricevuto il tenore italiano alla Casa Bianca. Un grandissimo onore per entrambi.

A dare la notizia è stata Margo Martin, assistente speciale del presidente e componente dello staff della comunicazione, che ha postato su X alcuni brevi video del dialogo fra i due. Trump e Bocelli hanno parlato nel celebre Studio Ovale, e poi l'artista si è esibito, cantando un epico brano. Stando a quanto riferito dall'entourage del presidente, il tycoon ha ospitato il famoso cantante italiana prima della visita di Zelensky, in agenda per la giornata odierna.

Bocelli si è accomodato davanti a Trump, ed è stata messa una colonna sonora, che era uno dei brani più celebri del tenore, ossia "Con te partirò". Dopo aver conversato amabilmente, poco prima dei saluti, Andrea Bocelli ha voluto omaggiare il presidente Usa con una breve ma emozionante esibizione. Donald Trump è stato a dir poco entusiasta.

Non sappiamo se ci sia un collegamento fra la visita di Bocelli e quella di Zelensky.

Sappiamo però che Bocelli è un sostenitore dell'Ucraina che ha partecipato ad alcune iniziative di raccolta fondi per i rifugiati di guerra. Sembra poi che Trump, nel parlare con il presidente ucraino, abbia nominato la data del 5 dicembre, quando si terrà uno spettacolo che dovrebbe coinvolgere anche Bocelli.