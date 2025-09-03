Lisbona, deraglia funicolare: tre morti e 25 feriti

È di almeno tre vittime e venticinque feriti il bilancio del deragliamento di una funicolare a Lisbona. L'Elevador da Gloria, in grado di trasportare fino a 42 persone, è uno dei simboli della città ed è amatissimo dai turisti. Collega la parte bassa del centro della capitale portoghese con il Barrio Alto.

La dinamica

Poco dopo le 18 la funicolare si è schiantata contro un edificio in Rua da Glória, nei pressi dell’Avenida da Liberdade. Non sono note le cause del deragliamento. Secondo le prime ipotesi uno dei cavi che reggevano la struttura avrebbe ceduto. La zona dell'incidente, centrale, è molto frequentata anche da pedoni e avventori dei locali. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, insieme ad ambulanze e mezzi della Protezione Civile per estrarre i feriti dalle lamiere.

Monumento nazionale

Inaugurata il 24 ottobre 1885 la funicolare è composta da due vetture, collegate da un cavo sotterraneo, che salgono e scendono in maniera alternata e simultanea lungo due binari paralleli. Nel febbraio 2002 è stata classificata come monumento nazionale.

Il cordoglio del capo dello Stato

In una nota il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa ha espresso "profondo rammarico per l’incidente", in particolare "per le vittime decedute e i feriti gravi, così come per i numerosi feriti lievi".

Il capo dello Stato "esprime il proprio cordoglio e la propria solidarietà alle famiglie colpite da questa tragedia e auspica che l’accaduto sia rapidamente chiarito dalle autorità competenti".

Verifica presenza di italiani

L'Ambasciata d'Italia a Lisbona è in contatto con le autorità locali e sta conducendo verifiche sull'eventuale presenza di nostri connazionali fra le persone coinvolte nell'incidente.