Liverpool, uomo accoltella bambini in un campo estivo: un morto

Orrore a Southport, 26 chilometri a nord di Liverpool, Regno Unito: attorno alle 11.50 ora locale un uomo ha fatto irruzione in un campo estivo per bambini nello spazio The Hart, un centro di assistenza alla gravidanza, e ha iniziato ad aggredire con un coltello i presenti, ferendo più di dieci persone. Secondo quanto riportato dal Liverpool Echo, un bambino è morto per le ferite riportate. Altri piccoli verserebbero in gravi condizioni, ma sono attesi aggiornamenti dalle autorità. In base alle prime informazioni disponibili, l’attentatore - un 17enne - è stato arrestato e l'arma utilizzata è stata posta sotto sequestro. La polizia ha sottolineato che non si tratta di terrorismo e che non ci sarebbero complici in fuga.

Il campo estivo di Liverpool ospita bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni e poco prima dell'attacco era in corso un workshop di yoga e danza sulle canzoni di Taylor Swift. Il North West Ambulance Service (Nwas) ha confermato che ci sono state "segnalazioni di accoltellamenti multipli" , senza sbilanciarsi sui numeri. La polizia del Merseyside ha dichiarato che "ci sono diverse vittime segnalate e maggiori dettagli saranno confermati quando possibile". Confermato l'arresto dell'aggressore, ora in una stazione di polizia. Per il momento non si hanno indizi sul movente. Infine, l'invito ai residenti di evitare l'area: "Non esiste una minaccia più ampia per il pubblico" .

Le testimonianze sono drammatiche. Un commerciante della zona ha affermato di aver visto tra i sette e i dieci bambini sanguinanti correre fuori dal campo estivo: “Erano stati accoltellati al collo, alla schiena e al petto, ovunque, avevano tutti circa dieci anni. Uno di loro era ferito molto gravemente” . Un’altra testimonianza è quella di una donna residente nella zona, che ha affermato di aver ricevuto dei messaggi che dicevano di chiudere le finestre e le porte: “Ci hanno detto che un uomo correva in giro accoltellando la gente, siamo tutti assolutamente terrorizzati, in preda al panico e preoccupati: tutti cercano di contattare chiunque conoscano nella zona” .

Seguiranno aggiornamenti

"orrendo e profondamente scioccante"

nelle prossime ore, sia sulle condizioni dei feriti sia sul movente del brutale attacco. Il primo ministro britannicoha definito l'episodio