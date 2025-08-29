Londra esclude Israele dalla fiera della difesa: è scontro con il governo Starmer

Clima rovente tra Gran Bretagna e Israele. Il governo di Keir Starmer non inviterà i rappresentanti del governo di Tel Aviv alla fiera Defence & Security Equipment International (Dsei), in programma a Londra dal 9 al 12 settembre. La conferma è arrivata da un portavoce di Downing Street: l’industria israeliana potrà partecipare alla kermesse – comprese le filiali britanniche –, ma le autorità dello Stato ebraico non saranno invitate.

"La decisione del governo israeliano di intensificare ulteriormente la sua operazione militare a Gaza è sbagliata. Di conseguenza, possiamo confermare che nessuna delegazione del governo israeliano sarà invitata a partecipare al Dsei Uk 2025" le parole del portavoce del governo Uk: "Deve esserci una soluzione diplomatica per porre fine a questa guerra ora, con un cessate il fuoco immediato, il ritorno degli ostaggi e un aumento degli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza".

La reazione di Israele non si è fatta attendere. Il ministero della Difesa ha reso noto che non allestirà alcun padiglione nazionale: "Queste restrizioni costituiscono un atto deliberato e deplorevole di discriminazione nei confronti dei rappresentanti di Israele". La decisione del governo britannico decisione "favorisce gli estremisti, conferisce legittimità al terrorismo ed è motivata da considerazioni politiche che esulano dal quadro professionale e consuetudinario delle fiere internazionali della difesa": "Di conseguenza, il ministero della Difesa israeliano si ritirerà dalla fiera e non allestirà un padiglione nazionale. Le industrie israeliane che sceglieranno di partecipare riceveranno tuttavia il pieno sostegno del ministero".

Uno scontro che arriva nei giorni in cui il governo Starmer si prepara a riconoscere lo Stato palestinese.