Raid notturno di Israele: così ha ucciso il "leader terrorista" di Hamas

Israele ha fatto sapere di aver ucciso il " leader terrorista " Abdallah Abu Shalal nel corso di un attacco notturno sferrato con un drone a Balata. L’uomo, considerato dalle Forze di difesa israeliane (Idf) il massimo capo del terrorismo della Cisgiordania, sarebbe stato in procinto di sferrare " un attacco imminente ". Abu Shalal, responsabile di una serie di attacchi terroristici nell'ultimo anno, incluso uno nell'annessa Gerusalemme est, è stato neutralizzato in un'operazione combinata dall’esercito israeliano e dal servizio di sicurezza Shin Bet.

Il raid notturno di Israele

Secondo quanto ricostruito da Tel Aviv, le Idf hanno colpito un auto con a bordo tre uomini palestinesi, tutti neutralizzati. Uno di questi sarebbe stato il citato Abu Shalal. Dopo il raid contro la cellula terroristica, nell'auto dell’uomo sono state trovate armi. Altri due membri eliminati non sono stati immediatamente identificati. Anche fonti palestinesi hanno confermato la notizia, spiegando che tre persone sono state uccise in un attacco contro la loro auto vicino al campo di Balata, nel nord della Cisgiordania.

L'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, che ha citato fonti della sicurezza palestinese, ha scritto che l'attacco è avvenuto durante un blitz delle forze di difesa israeliane nel campo vicino a Nablus. Si dice che i soldati dell'Idf inizialmente abbiano impedito alle squadre mediche palestinesi di raggiungere il luogo dell'attacco, ma non è possibile verificare questa notizia in maniera indipendente. Per quanto riguarda Abu Shalal, è stato " eliminato in un attacco aereo di precisione ", si legge in un comunicato cui era allegato un video che mostra il bombardamento di un veicolo.

Chi era Abu Shalal

Vicino al campo di Balata, nella città di Nablus, nel nord della Cisgiordania, restano i rottami di un'auto. Pochi minuti dopo l'esplosione, ha raccontato un testimone, è arrivato l'esercito israeliano che ha tirato i corpi fuori dall'auto e dopo circa mezz'ora si è ritirato. Il ministero della Sanità palestinese a Ramallah ha detto che il corpo di un " martire non identificato ucciso nel bombardamento di un veicolo " è arrivato in un ospedale di Nablus.

L'esercito ha affermato che Abu Shalal era responsabile della sparatoria nel quartiere Shimon HaTzadik di Gerusalemme est nell'aprile dello scorso anno in cui sono rimasti feriti due residenti e di un attentato contro le truppe israeliane nel mese di ottobre in cui un soldato è rimasto ferito. " Sotto la sua guida, le infrastrutture terroristiche nel campo profughi di Balata a Nablus hanno ricevuto finanziamenti e guida da fonti iraniane ", ha fatto sapere l'esercito.

Cosa succede in Cisgiordania

In Cisgiordania la tensione è alle stelle. Al netto dell’episodio raccontato, quattro palestinesi sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti in un raid con droni israeliani che ha preso di mira il quartiere di Al-Tammam nel campo di Tulkarem.

Nel frattempo, secondo quanto riferito da Al Jazeera, intensi combattimenti sono in corso tra le forze israeliane e i palestinesi nel citato campo profughi di Balata. Questa notte, ha specificato la stessa emittente, le Idf, accompagnate da bulldozer militari, hanno preso d'assalto l'area, fatto irruzione nelle case e distrutto strade.

Incursioni e arresti sono stati segnalati anche in altre località della Cisgiordania, come il quartiere di Kafr Saba nella città di Qalqilya, il quartiere di Umm Al-Sharayet nella città di el-Bireh e nella città di Atara, a nord della città di Ramallah. Un insegnante è stato arrestato nel quartiere Al-Baloù di el-Bireh, mentre un uomo è stato arrestato a Gerusalemme Est.