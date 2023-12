Incidente aereo con il padre: così è morta la "youtuber volante" Jenny Blalock

La Youtuber Jenny Blalock, di 45 anni, e il padre 79enne James Blalock, sono state identificate dalle autorità come le vittime di un terribile incidente aereo avvenuto giovedì 7 dicembre: nota appassionata di aerei, la donna gestiva da tempo un canale dedicato proprio al suo grande amore per il volo, fino al tragico epilogo della scorsa settimana.

Stando a quanto riferito dalla Federal Aviation Administration (Faa), il Beechcraft 35 di Jenny si è schiantato sulla Diana Ridge Road vicino a Pulaski, nel Tennessee, intorno alle 11.15 ora locale. L'impatto è avvenuto circa un'ora e 15 minuti dopo il decollo del monomotore dall'aeroporto di Knoxville Downtown Island, secondo i dati rilevabili da Flight Aware, a breve distanza, circa 16 chilometri, dalla pista di atterraggio.

Il direttore dell'ufficio di gestione delle emergenze della contea di Giles Bill Myers ha dichiarato a Wkrn che i due corpi sono stati rinvenuti all'esterno del velivolo, il quale è precipitato in una zona boschiva ai confini con l'Alabama, un'area remota difficile da raggiungere anche per le squadre di soccorritori intervenute sul posto.

Richy Sands, il proprietario del terreno su cui si è schiantato il Beechcraft 35 di Jenny Blalock, si è immediatamente diretto sul luogo dell'impatto dopo essere stato avvertito dalla moglie: "Ha visto l'aereo arrivare e schiantarsi contro la collina laggiù" , ha raccontato l'uomo al Wsmv. Lo spettacolo che si è trovato davanti agli occhi Sands era a dir poco agghiacciante. "C'erano parti dell'aereo ovunque, una distruzione totale..." , ricorda l'uomo, "i pezzi erano sparsi su tutta la collina. Quando sono arrivati i soccorsi uno dei corpi stava ancora bruciando...odio vedere qualcuno perdere la vita in un modo così atroce..." . L'incendio è stato domato rapidamente, ma ormai per i due occupanti del velivolo non c'era più nulla da fare: i corpi sono stati successivamente identificati dalle autorità.

La 45enne Jenny Blalock gestiva il canale YouTube "TNFlygirl", nel quale raccontava ai suoi quasi 16mila follower le proprie esperienze di volo, soprattutto a bordo dell'amato Beechcraft 35: "Sono un pilota privato e volo per divertimento" , scriveva la 45enne sulla sua pagina. "Il mio canale riguarda l'aviazione e i miei spostamenti in volo verso luoghi diversi. I piloti privati hanno una prospettiva unica sull'aviazione che può essere istruttiva e divertente" . Spesso e volentieri al suo fianco c'era il padre, un uomo di grande esperienza, così come nell'ultimo tragico volo.