Muore Barbara Walters, prima donna conduttrice di un tg serale in Usa

Lutto nel giornalismo americano che ha dovuto dire addio a Barbara Jill Walters, la prima donna anchor di un programma d'informazione serale negli Stati Uniti. La Walters si è spenta ieri, venerdì 30 dicembre, a New York all'età di 93 anni. Era nata a Boston, nel Massachusetts, il 25 settembre del 1929 e il suo esordio avvenne nel 1976 in Abc News come prima conduttrice di un notiziario. Nei suoi oltre 30 anni di carriera davanti alla telecamera, l'icona americana intervistò numerosi potenti e famosi della Terra.

I potenti che risposero alle sue domande

Alle sue domande risposero tutti i presidenti statunitensi da Richard Nixon a Barack Obama, Muammar Gheddafi, Fidel Castro e anche lo shah dell'Iran. Proprio quest'ultimo le rilasciò delle dichiarazioni durante il suo ricovero al Cornell Medical Hospital, avvenuto nel novembre del 1979. Tra coloro che non seppero dire di no alle sue domande, anche la premier indiana Indira Gandhi, il re Husayn di Giordania e Abd Allah dell’Arabia Saudita, oltre al presidente venezuelano Hugo Chavez e al presidente siriano Bashar al-Assad. La scalata della Walters ha aperto la strada ad altre anchor di successo. I suoi primi passi li ha compiuti alla Nbc, poi nel 1976 è approdata alla Abc salendo alle cronache come 'million dollar baby' per il suo contratto senza precedenti di cinque anni da cinque milioni di dollari.

L'intervista record

Tra i personaggi dello spettacolo, la Walters ha intervistato la nostra Sophia Loren, Michael Jackson e Katharine Hepburn. Nel 1999 la sua intervista a Monica Lewinsky, l’ex stagista della Casa Bianca che è stata protagonista dello scandalo sessuale in cui era coinvolto Bill Clinton, allora presidente degli Stati Uniti, era stata vista da un pubblico record di 74 milioni di telespettatori.

Negli ultimi anni aveva ideato e condotto un talk show diurno per la Abc, “The View”, e nel maggio del 2014, all'età di 84 anni, ha registrato la sua ultima puntata, che ha segnato la fine della sua lunga carriera nel mondo dell'informazione. In seguito a quella data, la giornalista ha infatti preso parte in qualità di ospite solo a rare apparizioni televisive. La sua importanza era tale da meritarsi perfino imitazioni d'autore al Saturday Night Live. La Walters aveva molto apprezzato l'imitazione fatta dalla comica Gilda Radner tanto da inviare alla morte dell'imitatrice, avvenuta nell'89 per un tumore, un messaggio di condoglianze al marito, l'attore e regista Gene Wilder. La Abc News ha ricordato la giornalista con un tweet sulla sua pagina Twitter.