Muore il fondatore del marchio Mango. È precipitato nel vuoto mentre era in montagna

A destra Isak Andic il fondatore di Mango, insieme ad un ospite speciale, lo stilista Valentino Garavani, intervenuto all'inaugurazione di uno dei punti vendita del brand

Ascolta ora 00:00 00:00

È stata fatale per l'imprenditore Isak Andic, fondatore del marchio di moda "Mango", la sua passione per la montagna. L'uomo è precipitato in un burrone mentre visitava l’area delle grotte di Salnitre, nel massiccio di Montserrat, in Catalogna.

L'incidente

Una dinamica assurda visto che Adic era noto non solo come imprenditore, ma anche per la passione per la montagna e l’escursionismo. A darne notizia il quotidiano spagnolo El Paìs. L'incidente è avvenuto oggi, sabato 14 dicembre, verso mezzogiorno, quando Andic stava facendo trekking insieme al figlio, quando è scivolato in un burrone, probabilmente per una svista, precipitando per oltre 150 metri. La caduta purtroppo non gli ha lasciato scampo. L'imprenditore era accompagnato dal figlio, anche lui appassionato di camminate in montagna, che ha assistito impotente alla scena ed è ora sotto choc.

Sul posto sono intervenuti i Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, che aveva ricevuto la segnalazione verso le 13.00 di: " Un uomo di 71 anni precipitato in un burrone che non dava segni di vita ". Oltre a loro è intervenuta anche l’unità specializzata in montagna, per raggiungere il corpo che però non ha potuto far altro che costatarne il decesso.

La zona

La zona dove si trovava l'imprenditore con il figlio è sicuramente una delle più affascinanti della Catalogna e porta attraverso un lungo sentiero al monastero di Montserrat, una delle mete più amate da turisti e dagli escursionisti, anche se non priva di pericoli. A raccontarlo una guida turistica che si trovava in zona: " Abbiamo visto gli elicotteri sorvolare la zona e anche i vigili del fuoco, ma ci è stato detto che non dovevamo essere informati su quello che stava succedendo. Questa è una zona bellissima ma ci sono molti burroni lungo il sentiero bisogna fare particolarmente attenzione e utilizzare sempre una guida per spostarsi in sicurezza ".

Chi era Andic

Imprenditore di grande spicco, soprattutto in Spagna, che aveva saputo, grazie al suo intuito, a creare un impero, quello del marchio di abbigliamento Mango conosciuto in tutto il mondo. Non a caso era considerato l’uomo più ricco della Catalogna con un patrimonio stimato di 4,5 miliardi di euro, in crescita di 1,8 miliardi solo nell’ultimo anno. Insieme a Zara, altro marchio sempre spagnolo, il brand di fast fashion creato dall'imprenditore era diventato un punto di riferimento mondiale.

Il grande cordoglio

La notizia della sua scomparsa ha lasciato un profondo vuoto nel mondo della moda spagnola ma anche in quella dell'imprenditoria: “ Con profondo dolore comunichiamo l’inaspettata scomparsa di Isak Andic, nostro presidente non esecutivo e fondatore di Mango, avvenuta in un incidente questo sabato”, ha fatto sapere Toni Ruiz, amministratore delegato di Mango, che ha poi aggiunto: “Ha dedicato la sua vita al progetto Mango, lasciando un’impronta indelebile grazie alla sua visione strategica, alla sua leadership ispiratrice e al suo incrollabile impegno verso i valori che ha infuso nella nostra compagnia ”

Ruiz ha anche tranquillizzato i migliaia di dipendenti in tutto il mondo,

Faremo in modo

che Mango rimanga il progetto che Isak ambiva e di cui sarebbe stato orgoglioso”

rassicurando che il marchio continuerà a seguire la strada tracciata dal suo fondatore: “- ha detto -