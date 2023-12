Ucraina, maxi attacco russo su Kiev: "Mai visti così tanti missili"

La Russia ha lanciato una massiccia ondata di raid contro l'Ucraina. Allarmi e allerte si sono ripetute per gran parte della notte mentre i blitz si sono concretizzati nelle prime ore di venerdì mattina. A Kiev e in alcune regioni centrali era stata segnalata la minaccia di un attacco missilistico. In precedenza, l'aeronautica militare aveva riferito della partenza di 9 aerei Tu-95MS dall'aeroporto Olenya nella regione di Murmansk. Risultato: una mezza dozzina di regioni sono state oggetto dei blitz di Mosca, tra cui Kharkiv (nord-est), Leopoli (ovest) e Odessa (sud), Sumy, Dnipro, Zaporizhzhia, oltre alla citata Kiev. Un allarme aereo generalizzato in tutto il Paese è stato attivato intorno 5:00 (le 6:00 in Italia). Il bilancio provvisorio parla di almeno 9 vittime e decine di feriti, molti dei quali ancora intrappolati sotto le macerie.

Il blitz notturno di Mosca

Gli attacchi russi hanno provocato almeno 15 feriti (ma il numero potrebbe crescere con il passare delle ore), ha riferito Andriy Yermak, capo del gabinetto del presidente Volodymyr Zelensky. " Un massiccio attacco terroristico, i missili si muovono ancora una volta verso le nostre città, colpendo i civili. L'Ucraina ha bisogno di sostegno. Facciamo tutto il possibile per rafforzare il nostro scudo antiaereo. Ma il mondo deve vedere che abbiamo bsogno di più aiuti e mezzi per fermare questo terrore ", ha scritto in un post su Telegram. Due persone sono morte a Kharkiv e a Leopoli, molte sono rimaste ferite, ci sono danni e distruzioni, palazzi in fiamme in diverse regioni, numerose esplosioni. Anche a Kiev, come ha spiegato il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko.

" Non abbiamo mai visto così tanti missili contemporaneamente sui nostro monitor ", ha detto il portavoce dell'aeronautica militare ucraina, Yuriy Ihnat. Mosca ha lanciato e utilizzato i missili ipersonici, missili da crociera e balistici, S-300, X-22 e X-32, oltre che droni killer. Sarebbero stati schierati circa 18 bombardieri strategici Tu-95. " L'Ucraina era l'obiettivo, perché non vedevamo così tanto rosso sui nostri monitor da molto tempo. In realtà, l'intera mappa era coperta di obiettivi aerei nemici, in tutte le aree, in tutte le direzioni ", ha detto ancora il portavoce dell'aviazione di Kiev, precisando che i russi hanno prima condotto ricognizioni con droni da combattimento Shahed e poi hanno lanciato missili di vario tipo.

Ucraina sotto attacco

I raid sono stati diffusi e di vasta portata, avendo colpito città dislocate in tutta l'Ucraina. Kharkiv si trova a meno di 40 chilometri dal confine orientale del Paese con la Russia, mentre Leopoli è nell'estremo ovest dell'Ucraina, a soli 70 chilometri dalla frontiera polacca.

A Kiev sette persone sono state ricoverate in ospedale e tre si trovano ancora sepolte sotto le macerie di un magazzino. Il sindaco della capitale ha spiegato che è stata colpita anche una stazione della metropolitana che fungeva da rifugio antiaereo. Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ha invece detto che una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite in una serie di attacchi che hanno danneggiato un ospedale e vari edifici residenziali. A Odessa, il primo cittadino ha riferito che un edificio ha preso fuoco dopo essere stato colpito dai detriti di un drone abbattuto.

L’attacco russo si è concretizzato il giorno dopo che Zelensky aveva ringraziato gli Stati Uniti per aver ricevuto l'ultimo pacchetto di aiuti militari dal valore di 250 milioni di dollari. È arrivato anche in seguito al raid ucraino contro una nave da guerra russa in Crimea, nel porto di Feodosia.

" Un totale di circa 110 missili sono stati lanciati contro l'Ucraina, la maggior parte dei quali è stata abbattuta ", ha scritto in un tweet lo stesso Zelensky confermando che " un reparto maternità, strutture educative, un centro commerciale, edifici residenziali a più piani e case private, un deposito commerciale e un parcheggio. Kiev, Lviv, Odessa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia e altre città. Oggi la Russia ha utilizzato quasi ogni tipo di arma nel suo arsenale: Kindzhals, S-300, missili da crociera e droni. I bombardieri strategici hanno lanciato missili X-101/X-505 ".