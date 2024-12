Malattia del Congo, arrivano i primi test: "L'80% dei campioni positivi alla malaria"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono arrivati i primi test prelevati su alcuni malati di quella definita "malattia del Congo" molto attenzionata dagli organi sanitari mondiali, anche se al momento non esistono basi concrete che possano creare timori. A raccontarlo durante una conferenza stampa il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. " Circa l'80% dei test dei campioni prelevati ai malati della "malattia del Congo", sarebbero risultati positivi alla malaria, anche se, stiamo aspettando gli altri risultati", ha spiegato ai giornalisti .

I campioni

" Dei primi 12 campioni raccolti, 10 sono risultati positivi alla malaria, anche se è possibile che sia coinvolta più di una malattia ", ha continuato il direttore generale dell'Oms durante la conferenza stampa, "M a ulteriori campioni saranno raccolti e analizzati per determinare la causa o le cause esatte ".

I casi fino ad ora

Al momento, i casi sarebbero 416, con 31 decessi da inizio ottobre, quando il primo focolaio è stato attenzionato nella remota zona congolese. Va comunque ricordato e sottolineato, come specificato dall'Oms: " Nell'area alti i livelli di malnutrizione e bassa la copertura vaccinale. La maggior parte dei casi e dei decessi sono stati riscontrati in bambini di età inferiore ai 14 anni, nel distretto di Panzi, nella provincia occidentale di Kwango ".

Nei giorni scorsi l'Oms e il governo locale hanno inviato team di esperti, tuttavia, ha precisato Ghebreyesus, " L'area interessata è remota, le telecomunicazioni sono gravemente limitate e l'accesso è stato reso più difficile dalla stagione delle piogge. La squadra nazionale di risposta ha impiegato diversi giorni per raggiungere Panzi. Ad ogni modo ulteriori campioni saranno raccolti e analizzati per determinare la causa o le cause esatte ", ha poi concluso Ghebreyesus.

I prossimi test

Sono attesi per i prossimi giorni i test sugli altri campioni prelevati su malati congolesi

che potrebbero ulteriormente chiarire la situazione. Per quanto riguarda invece lacon l'uomo proveniente dal Congo ricoverato e poi dimesso ci sarà da attendere ancora qualche giorno.