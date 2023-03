Malore in diretta per la meteorologa Alissa Carlson: panico in studio

Paura in diretta durante la trasmissione statunitense KCAL News della Cbs, quando la meteorologa Alissa Carlson Schwartz ha accusato un improvviso malore, perdendo in sensi e gettando nel panico lo studio. L'episodio si è verificato alcuni giorni fa.

Il fatto nel corso del notiziario mattutino delle 7 dello scorso 18 marzo. Al termine di un servizio, le co-conduttrici di KCAL News Nichelle Medina e Rachel Kim hanno presentato Alissa Carlson, che avrebbe dovuto fare il suo intervento, illustrando le condizioni meteo agli spettatori. Qualcosa però è andato storto.

Appena le è stata passata la parola, la meteorologa ha avuto solo il tempo di fare un sorriso rivolto alla telecamera, poi ha accusato il malore. I suoi occhi si sono improvvisamente occhi rovesciati all'indietro, chiaro sintomo di una sincope, e dopo la donna ha perso conoscenza, accasciandosi a terra.

Dopo un momento di incredulità da parte delle co-conduttrici si è scatenato il panico, e la meteorologa è stata tempestivamente soccorsa. Fortunatamente la Carlson si è poi ripresa, ed è stata lei stessa a informare delle proprie condizioni di salute e a rassicurare gli spettatori. A quanto pare, la donna aveva già accusato un malore in passato e in seguito all'evento, nel 2018, aveva scoperto di avere un problema cardiaco.

Poco dopo l'accaduto, KCAL News ha voluto rassicurare gli spettatori fornendo un primo aggiornamento: "La meteorologa Alissa Carlson stava per iniziare le sue previsioni del tempo questa mattina quando è svenuta. Il nostro team è intervenuto per aiutarla e confortarla mentre aspettava l'arrivo dei soccorsi medici ".

Nel corso della giornata di ieri, domenica 19 marzo, è stata la stessa Carlson a intervenire su Twitter. " Grazie per tutti i messaggi, i messaggi e le chiamate! Starò bene! ", e ancora: " Grazie per tutti i gentili auguri mentre mi riprendo da un trauma cranico. Sono uscita dall'ospedale e sto bene" .

#WATCH: As terrifying moment happened when a CBS LA meteorologist collapsed live on air



#LosAngeles | #California



Terrifying moment shows when a CBS LA meteorologist Alissa Carlson Schwartz collapsed on-air on Saturday morning while doing a live report her co workers… https://t.co/zkWpaB81yZ pic.twitter.com/tQ9To9spDo