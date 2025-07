Malore in volo per il pilota: cosa è successo sul Buenos Aires-Roma

Tanta paura a bordo ma per fortuna un medico italiano è riuscito a tenere la situazione sotto controllo e a prestare immediato soccorso: in un volo da Buenos Aires diretto a Roma Fiumicino operato dalla compagna Aerolinas Argentinas, uno dei piloti è stato colto da malore dopo circa quattro ore dalla partenza ma a scongiurare il peggio ci ha pensato Alessandro Cirimbilli, medico della squadra del Perugia che ha trascorso alcuni giorni nella località di Ezeiza per il ritiro pre-campionato.

Cosa è successo

Decollato intorno alle ore 22.30 locali nella giornata di martedì 29 luglio mentre in Italia era piena notte, l'aereomobile stava sorvolando le coste del Brasile quando in cabina è avvenuto l'imprevisto: un pilota sta male, urgono soccorsi. Come avviene in questi casi, il personale di bordo ha subito chiesto aiuto ai passeggeri, se tra di loro fosse presente qualche medico, e così è stato. Prontamente, il dott. Cirimbilli si è recato in cabina di pilotaggio per assistere il pilota innanzitutto rassicurando tutti i presenti perché le condizioni di salute, una volta aver accertato il valore dei parametri vitali, non erano da considerarsi gravi.

Il rientro in Argentina

Sembra che il malore fosse stato anticipato da un intenso mal di testa ma poi non sono stati forniti ulteriori dettagli circa la causa che abbia scatenato il malessere in volo. In ogni caso, per evitare qualsiasi grave conseguenza, è stato deciso che non si poteva proseguire verso la capitale italiana ma l'aero ha fatto rientro allo scalo di Buenos Aires, erano ancora troppe le ore che mancavano per l'atterraggio a Roma. I passeggeri e la squadra di calcio del Perugia, che milita in Lega Pro, hanno atteso il giorno successivo per ripartire alla volta dell'Italia.

Determinante, dunque, l'intervento di Alessandro Cirimbilli che con la sua esperienza e le sue capacità ha subito dato conforto al pilota e tranquillizzato personale di borso e passeggeri. La squadra perugina ha trascorso alcuni giorni molto significativi nel ritiro argentino dove, oltre al lavoro atletico, hanno potuto visitare le maggior attrazioni locali come dimostrano le numerose foto postate sui social con un ringraziamento speciale a chi ha contribuito a rendere magnifico il soggiorno.

L'AC PerugiaCalcio ringrazia tutto il personale del Howard Johnson Ezeiza per averci fatto sentire come a casa, anche dall’altra parte del mondo. Un’accoglienza impeccabile, professionalità e calore argentino che non dimenticheremo"