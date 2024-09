Maltempo, la tempesta Boris causa 7 morti in Europa. Persone sui tetti: le immagini

Ascolta ora 00:00 00:00

Alluvioni, distruzione e morti: la tempesta Boris che da un paio di giorni sta interessando alcuni Paesi dell'Europa centrale ed orientale ha già provocato sette vittime e numerosi dispersi: quattro persone hanno perso la vita in Romania nella giornata di sabato a cui se n'è aggiunta un'altra oggi, un morto annegato in Polonia e un vigile del fuoco ha invece perso la vita in Austria. Sono state centinaia le operazioni di soccorso a causa di allagamenti e strade complentamente sommerse dall'acqua.

I Paesi più colpiti

A fare le spese di danni incalcolabili e inondazioni sono Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Romania: in questi Paesi molte città sono letteralmente finite sott'acqua con gli abitanti costretti a farsi largo tra gli allagamenti e il fango. Migliaia di persone sono state evacuate in Austria: lungo un tratto del confine ceco-polacco il fiume Biala Glucholaska è straripato allagando alcuni centri con migliaia di abitanti costretti a lasciare le abitazioni rimaste anche senza energia elettrica. Interrotti anche il traffico ferroviario tra Polonia e Repubblica Ceca come riferiscono alcune agenzie locali.

Migliaia di persone evacuate

Il ministero degli Interni della Romania ha fatto sapere che " sono più di cinquemila le famiglie e oltre 15mila le persone colpite nelle contee di Galati e Vaslui ". Situazione grave a Opava, citta del nord-est della Repubblica Ceca, completamente evacuata per lo straripamento dell'omonimo fiume e con almeno 260mila case rimaste senza elettricità. Nelle scorse ore si è resa necessaria l'evacuazione di un ospedale nella seconda città del Paese dopo Praga, Brno, con decine di pazienti trasportati in strutture più sicure. Le piogge torrenziali e i venti di temptesta hanno causato la caduta di decine di alberi che in molti casi hanno interrotto il traffico ferroviario cadendo sui binari.

In Polonia, invece, è intervenuto l'esercito per aiutare nel loro lavoro vigili del fuoco e polizia così come ha dichiarato alla stampa il ministro della Difesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Ferrovie in til anche nella vicina Austria dove già la scorsa notte si sono segnalate diverse interruzioni così come a Vienna dove una linea della metro è parzialmente chiusa al pubblico e il Danubio fa paura. La regione del Paese più colpita dalla tempesta è la Bassa Austria classificata come zona disastrata: da quelle parti vivono circa 1,72 milioni di abitanti, l'area più popolosa dopo Vienna.

"Catastrofe epica"

" Siamo di nuovo di fronte agli effetti del cambiamento climatico, sempre più presenti nel continente europeo, con conseguenze drammatiche. ", ha dichiarato il presidente rumeno Klaus Iohannis. " Questa è una catastrofe di proporzioni epiche ", ha sottolineato Emil Dragomir, sindaco del villaggio di Slobozia Conachi a Galati con 700 case totalmente allagate e inagibili.