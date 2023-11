"Troppe botte", Mark Zuckerberg ricoverato in ospedale. Ecco come sta

Mark Zuckerberg, ceo di Meta, l’azienda che controlla Facebook, Instagram e Whatsapp è stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, dopo la la rottura del legamento crociato anteriore. L'incidente è avvenute per le "troppe botte", prese durante l'allenamento per un vero incontro di MMA (arti marziali miste) che si sarebbe dovuto tenere all’inizio del 2024.

L'ossessione per le arti marziali

Di questa sua grande passione, si è già venuti a conoscenza la scorsa estate, quando il ceo di Tesla proprietario di X Elon Musk, lo sfidò ad un incontro al Colosseo, poi sfumato perché Zuckerberg si è rifiutò di combattere, a meno che l’incontro non fosse stato organizzato dalla UFC, la federazione americana delle arti marziali miste. Questo però non gli ha impedito di continuare negli allenamenti, che a quanto pare non stanno andanto benissimo, anche se porta avanti questa passione con tanta abnegazione dai tempi del Covid.

" Mi sono strappato il crociato anteriore e sono appena uscito dalla sala operatoria per sostituirlo. Grato per i medici e la squadra che si prendono cura di me. Mi stavo allenando per un combattimento competitivo di arti marziali artificiali all'inizio dell'anno prossimo, ma ora sarò fermo per un po'. Non vedo l'ora di farlo dopo che mi sarò ripreso. Grazie a tutti per l'affetto e il sostegno ", ha scritto sul suo account Instagram da oltre 12 milioni di utenti. Il ceo ha anche spiegato di essersi rotto il il crociato durante lo sparring, la parte dell’allenamento che simula l’incontro con l’avversario.

