Ora i morti sono 2500, soccorsi in ritardo: perché il Marocco non accetta aiuti da tutti

Migliaia di vittime, 2.500 per l'esattezza, centinaia di paesi crollati e rasi al suolo, strade interrotte e aiuti che faticano a raggiungere tutte le aree devastate dal terremoto: l'epicentro del sisma di sabato mattina di fatto si presenta, a distanza di 48 ore, ancora in piena emergenza. Eppure il Marocco non ha accettato gli aiuti internazionali. O, per meglio dire, ha accettato l'arrivo di aiuti solo da quattro Paesi: Qatar, Emirati Arabi Uniti, Spagna e Regno Unito. La vicenda è diventata immancabilmente un caso internazionale.

Aiuti solo da quattro Paesi

La Spagna, Paese europeo più vicino al Marocco, ha già inviato le sue squadre di soccorso. Dall'Andalusia nel giro di poche ore diversi mezzi della protezione civile spagnola hanno raggiunto alcune delle aree più disastrate. Per via aerea invece, da Abu Dhabi, Dubai e Doha stanno in questo momento decollando molti aerei con all'interno mezzi di ogni tipo.

Una corsa contro il tempo, come sempre accade in questi casi. Corsa essenziale per salvare altre vite e dare rifugi a migliaia di persone che da due giorni trascorrono le notti all'aperto. Eppure la corsa sembra essere ridimensionata e per volontà dello stesso governo di Rabat. Tanti altri Paesi sono rimasti "fuori". A partire dall'Italia, con il nostro Paese sempre in prima linea nell'aiuto da offrire dopo i disastri naturali per via dell'esperienza maturata negli anni a causa dei tanti terremoti subiti.

Ben 48 unità della protezione civile italiana erano pronte a partire. Tutto è stato bloccato. Rabat non ha voluto, ufficialmente perché, come sottolineato dai media locali, il governo ritiene che l'attuale mancanza di coordinamento rischia di creare ulteriori danni. Ma sotto sembra esserci qualcos'altro. Soprattutto a livello politico.