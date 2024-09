"È maschilista". In Svezia si chiede di vietare ai padri di accompagnare le spose all'altare

Ascolta ora 00:00 00:00

La Svezia leader mondiale del femminismo è maschilista. Questo è quanto sostengono da due pastori progressisti, determinati a porre fine alla “tradizione” hollywoodiana nel Paese luterano e tradizionalmente paritario. Nella chiesa svedese, infatti, la sposa e lo sposo percorrono insieme la strada verso l’altare. Un rito molto diverso da quello italiano, che prevede che il padre della sposa accompagni la figlia all’altare, con la consegna simbolica al futuro marito, che ormai è diventato virale anche nel Paese scandinavo.

Forse ispirati dall’influenza di film, serie tv e social network, sempre più donne svedesi chiedono di essere accompagnate all’altare dai padri. Emblematico quanto accaduto nel 2010, quando la principessa Vittoria decise di farsi “scortare” all’altare dal padre, re Carl Gustav. Ora Sara Waldenfors, pastore di Nylöse, Goteborg, e Jesper Eneroth hanno avanzato la proposta di divieto per porre fine a questo “simbolismo patriarcale” .

“La tendenza relativamente recente per cui il padre accompagna la sposa all'altare e la passa al suo nuovo marito non fa parte della tradizione della nostra chiesa” , le parole della Waldenfors ai microfoni dell’ Observer : “Anche se la scena è piacevole per le future coppie, non possiamo ignorare ciò che simboleggia: un padre che consegna una vergine minorenne al suo nuovo tutore” . Da qui la necessità di “affrontare la questione” , ha proseguito il pastore, membro del partito socialdemocratico d'opposizione.

Altri membri della Chiesa di Svezia non sono d’accordo.

“un passaggio di consegne legale e patriarcale”: "In questo modo, la sposa o lo sposo scelgono di sottolineare l'importanza di un parente nella loro vita, una scelta che significa molto per tutti i soggetti coinvolti”, riporta il Guardian

, commissario esecutivo della parrocchia di Jönköping, si tratta di consentire l’inclusione della famiglia nella cerimonia piuttosto che. E c’è di più: secondo quanto reso noto, solo il 10 per cento degli svedesi sceglie la formula hollywoodiana.