Solo 3 esemplari al mondo: cos’è successo a Casper, il delfino bianco

Il suo nome non è casuale: i più grandi ricorderanno senz'altro il cartone animato e film fantasy Casper, il fantasmino che spopolava negli anni Novanta. Lo stesso nome è stato dato a un delfino della specie Risso, cetaceo che appartiene alla famiglia Delphinidae, di colore totalmente bianco. È talmente raro che si stima che gli esemplari attualmente presenti al mondo siano tre compreso Casper.

Perché è un delfino bianco

È appena tornato alla ribalta perché sarebbe stato avvisato poco tempo in California, precisamente nella baia di Monterey Bay: l'età stimata è di nove anni ma la domanda che tutti si fanno riguarda la sua colorazione. Le ipotesi principali sono due e attualmente non c'è una risposta definitiva: potrebbe essere albino o con leucismo, una mutazione genetica che è causa dell'assenza di tirosinasi, un enzima fondamentale per la sintesi della melanina. DI conseguenza, il suo corpo appare interamente bianco: Casper ha la classifca fronte con una specie di "V" al centro e il muso rotondo come i delfini della sua specie.

"Mutazione genetica resta un mistero"

La sua prima apparizione risale al 2014 ed è per questo che il suo recente avvistamento lo ha fatto tornare d'attualità. " Gli animali albini possono essere distinti dai leuci perché il primo ha gli occhi rossi, mentre il secondo no. Fino a quando qualcuno non riesce a intravedere gli occhi di Casper - un'impresa quasi impossibile - la sua esatta mutazione genetica rimane un mistero", spiegano alcuni esperti al settimanale americano People. L'equipaggio del Monterey Bay Whale Watch, imbarcazione preposta per l'avvistamento delle balene, lo ha avvistato all'interno di un branco di oltre mille delfini senza faticare a riconoscerlo.