Da Mattarella a Trump, dura condanna dell'antisemitismo

Usa durissime parole il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per commentare l'attentato avvenuto a Sydney, costato la vita a dodici persone. "In questi momenti di profonda tristezza, a nome della Repubblica Italiana, desidero esprimere sentite condoglianze e massima vicinanza alle famiglie delle vittime". Il Capo dello Stato ha inviato un messaggio al Governatore Generale del Commonwealth d'Australia, Sam Mostyn.

"Il pensiero di tutti gli italiani, e mio personale - aggiunge Mattarella - è altresì rivolto ai feriti, ai quali auguro un pronto e pieno ristabilimento.

Quali che siano le causali e le responsabilità di questo vile attentato - conclude - rinnovo le più dure espressioni di condanna contro gli ignobili atti di terrorismo, le ripugnanti manifestazioni e forme di antisemitismo, ogni espressione di fanatica violenza alimentata da odio etnico o religioso".

Anche il presidente Usa, Donald Trump, condanna la sparatoria a Sydney come un "terribile attacco puramente antisemita".