Meghan Markle all'evento con Harry. Ma scoppia la polemica

Ascolta ora 00:00 00:00

Meghan Markle finisce ancora una volta al centro delle polemiche da parte dei suoi detrattori, irritati sia a causa della mise indossata all'evento al quale ha preso parte a New York, dove è stata accompagnata dal marito Harry, che per il fatto di aver catalizzato si di sé l'attenzione in un giorno molto importante per la Royal Family e per i suoi milioni di ammiratori diffusi in tutto il mondo.

Nella giornata di ieri, mercoledì 23 aprile, la Duchessa di Sussex ha partecipato nelle vesti di relatrice al "Time100 Summit", evento mondano in cui vengono celebrati i personaggi famosi più influenti del mondo che si sono spesi per promuovere un futuro migliore. L'appuntamento si è celebrato nella Grande Mela, dove Meghan è atterrata in mattinata in compagnia del principe Harry: com'era ovvio attendersi, la sua presenza ha alimentato un grande dibattito in rete e sui principali social media.

Il primo elemento ad aver attirato l'attenzione e il biasimo sulla duchessa è stata la scelta dell'outfit indossato in occasione dell'evento. La Markle ha sfoggiato un'accoppiata tailleur-pantaloni in tonalità beige di Ralph Laurent, quella che gli anglofoni generalmente chiamano "Power Suit", letteralmente "l'abito del potere", quello che un tempo caratterizzava esclusivamente gli uomini, escludendo le donne, che ricoprivano cariche istituzionali di una certa importanza o occupavano posizioni lavorative di prestigio. Lo stile "quiet luxury", è completato dalla camicia bianca, lasciata aperta sul collo, e da degli accessori di pregio, come la cintura in pelle color cognac e le pump in camoscio di Manolo Blahnik. Una scelta dal chiaro significato simbolico, quella di Meghan, che ha catalizzato l'attenzione sul palco, dove ha parlato di famiglia e di affari, e non solo.

Non tutti hanno apprezzato l'outfit della duchessa: tanti hanno puntato il dito contro di lei, criticando il gusto nello scegliere i vestiti e domandandosi se mai sarà in grado di azzeccare finalmente uno stile all'altezza dell'evento, mentre altri hanno ritenuto proprio fuori luogo l'opzione "Power Suit". Ma non è tutto.

La Markle è stata aspramente attaccata per aver oscurato, con la sua presenza al "Time100 Summit", un evento importante per la Royal Family, vale a dire il settimo compleanno del principe Louis.

Proprio nella giornata di ieri, infatti, il figlio terzogenito di William e Kate Middleton ha spento sette candeline, un appuntamento celebrato con una foto per i sudditi e gli ammiratori della famiglia reale: un affronto, secondo i fan della Royal Family, quello di aver fatto ombra a un appuntamento tanto atteso.