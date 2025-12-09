Leggi il settimanale
Meghan Markle preoccupata per il padre. La sorella: "Falso, tutte str....te"

Ancora polemiche su Meghan Markle, stavolta per come si è comportata a seguito dell'aggravamento delle condizioni di salute di suo padre. Thomas Markle ha avuto un ictus nel 2022 e di recente si sono sviluppate delle complicazioni che hanno portato all'amputazione di una gamba. Malgrado i rapporti tesi con l'uomo, tutti si aspettavano che la Duchessa di Sussex avrebbe dimostrato preoccupazione nei confronti del genitore.

Ha fatto molto discutere l'iniziale silenzio di Meghan dopo la notizia del ricovero d'urgenza del padre, trasportato in ospedale nelle Filippine a causa di un coagulo di sangue che bloccava la circolazione in un arto. Arto che, come è stato poi comunicato, ha subito un'amputazione per scongiurare il rischio di infezione. Considerata la gravità della situazione, i fratelli della Duchessa hanno lanciato appelli pubblici affinché questa si riavvicinasse alla famiglia, mostrando compassione. Il silenzio della donna ha naturalmente generato non poche polemiche.

In un secondo momento è stata poi diffusa una voce secondo la quale Meghan avrebbe tentato di contattare il padre dopo l'amputazione. "Posso confermare che si è messa in contatto con il padre", ha dichiarato una fonte vicina alla Duchessa. Sarà vero? Secondo quanto riportato dal Daily Mail si tratterebbe di una menzogna. La famiglia della Markle ha categoricamente smentito. Samantha Markle ha duramente attaccato la sorella Meghan su X. "Houston, qui non ci sono contatti. Finitela con queste str*** da PR", ha sbottato sui social.

Insomma, ennesimo colpo inferto alla Duchessa di Sussex. Thomas Markle, 81 anni, è attualmente ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva di un ospedale nelle Filippine.

Ha dovuto sopportare un intervento chirurgico durato tre ore. Ha perso una delle due gambe che, stando ad alcune fonti, sarebbe diventata nera a causa di un coagulo. Eppure nemmeno questo avrebbe riavvicinato la famiglia.

