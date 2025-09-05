Meghan Markle, lo show esce dalla top ten: il flop e il futuro incerto

La seconda stagione dello show non riesce proprio a decollare, e i numeri registrati nel Regno Unito sarebbero la conferma che il programma televisivo ha perso ancora appeal: il pubblico di Sua Maestà ha voltato decisamente le spalle alla duchessa di Sussex, che con il suo "With Love, Meghan" è scivolata via dalla top ten delle serie più viste su Netflix UK.

I dati impietosi sono relativi al periodo compreso tra il 25 e il 31 agosto: la puntata trasmessa dal colosso dello streaming andata in onda martedì 26 agosto non è riuscita a catalizzare l'attenzione del pubblico, nonostante la cura dei dettagli e la qualità nella produzione. Le critiche non arrivano solo da Londra, come ci si attenderebbe, dal momento che uno degli attacchi più duri l'ha fatto il Daily Beast, celebre magazine online che si occupa di informazione a 360 gradi e che grande spazio concede alla sezione media e alla cultura pop.

"Lo show sta languendo tra la metà e la fine degli anni '30" , affonda Tom Sykes, il quale parla senza troppi giri di parole di "una performance molto deludente, considerando la campagna pubblicitaria, le spese eccessive e le vanterie di Meghan sul fatto di comandare una troupe di 80 persone" . Le foto dei figli, rigorosamente di spalle, postate dalla duchessa di Sussex sul proprio profilo Instagram avevano fatto nascere negli scorsi giorni delle accese polemiche, dal momento che le malelingue avevano accusato Meghan di aver con questo espediente tentato di portare su di sé l'attenzione mediatica nascondendo al contempo sotto il tappeto la polvere dei dati poco lusinghieri fatti registrare dallo show. Una situazione sottolineata anche da Sykes, secondo cui si è tentato di un "tentativo di distrarre dalle cattive notizie in arrivo".

Pur avendo abbandonato la top ten Netflix, "With Love, Meghan" ha in serbo per gli spettatori uno speciale natalizio già annunciato con largo anticipo e su cui la piattaforma ha investito molto: " Questo dicembre, unitevi a Meghan a Montecito per una magica festa natalizia. Insieme, amici e parenti addobbano le sale, creano banchetti, realizzano regali affettuosi e condividono tante risate, con semplici istruzioni da seguire a casa. È una festa meravigliosa, piena di calore, tradizione e una generosa dose di gioia" , si legge nel comunicato stampa pubblicato dalla Archewell Productions.

A parte lo speciale delle festività, esiste un futuro per il programma? Al momento la terza stagione è un'incognita, nonostante il recente rinnovo contrattuale con Netflix. I numeri complessivi, stando ai dati rivelati da Archewell Productions, la rendono la serie culinaria più vista sulla piattaforma, con 5,3 milioni di visualizzazioni.

Ma il posizionamento tra la 30esima e la 40esima posizione nella classifica Netflix ha fatto scattare un campanello d'allarme sulla seconda serie: la prima, ad esempio, era arrivata al settimo posto in UK e al decimo negli Usa, per cui il confronto impietoso è uno dei motivi principali di questa incertezza.